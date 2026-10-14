Tres encapuchados roban con violencia en una joyería de un centro comercial de Gran Canaria

La Policía Nacional investiga el robo con violencia producido este martes por la noche en un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria.

El robo sucedió sobre las 21.30h en una joyería del CC Las Arenas, cuando presuntamente tres encapuchados accedieron al establecimiento, accionaron extintores y fracturaron varias vitrinas para sustraer joyas.

Según han informado los agentes de la policía, una de las personas implicadas en el robo ya ha sido detenida, que fue retenido por el personal de seguridad hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención.

Ahora, la Policía Nacional sigue con la investigación, que continúa abierta para esclarecer los hechos y localizar a los demás implicados.