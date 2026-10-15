118 nuevas viviendas protegidas en Los Llanos de Aridane: así será la obra de reconstrucción

La empresa pública Gestur Canarias ha formalizado el contrato para la redacción del proyecto de ejecución y la construcción de 118 viviendas protegidas en el municipio de Los Llanos de Aridane. El acuerdo fue suscrito entre el consejero delegado de la entidad, Agoney Piñero, y Teodoro Jesús Abad, representante de la Compañía General de Construcción Abaldo S.A., empresa adjudicataria del procedimiento por un importe de 26.549.150 euros, impuestos incluidos.

La nueva promoción contempla inmuebles de uno, dos y tres dormitorios, dotados en todos los casos de plaza de garaje y trastero. El contrato fija un plazo máximo de ejecución de 29 meses, periodo que abarca de forma integrada tanto la redacción técnica del proyecto como el desarrollo de las obras de edificación. Además de las estructuras residenciales, la adjudicación incluye la urbanización asociada a la parcela, las acometidas de instalaciones, las conexiones de suministros, la tramitación de legalizaciones y la puesta en servicio final de la actuación.

Estructura de financiación y encomienda municipal

El proyecto cuenta con la cobertura económica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, departamento que transfirió una partida de 28,7 millones de euros al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, titular de la parcela sobre la que se levantará la promoción.

A su vez, la corporación local encomendó a la empresa pública Gestur Canarias la redacción y tramitación del proyecto básico, así como la gestión integral de la contratación administrativa. La adjudicación conjunta de la fase de proyecto y la de obras permitirá coordinar ambas etapas bajo una única unidad técnica y económica, agilizando los tiempos de tramitación.

Compromiso con la reconstrucción y seguimiento técnico

El consejero delegado de Gestur Canarias, Agoney Piñero, destacó tras la firma del contrato que esta iniciativa supone un paso clave para atender el acceso a la vivienda, una necesidad prioritaria para numerosas familias del municipio. Piñero subrayó la directa vinculación de esta actuación con la reactivación económica y social de La Palma tras los daños ocasionados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Asimismo, el responsable de la empresa pública garantizó que la entidad mantendrá un acompañamiento técnico y administrativo permanente durante todo el desarrollo de la obra para velar por el cumplimiento de los plazos y condiciones fijados en el pliego, recordando que estas 118 viviendas protegidas vendrán a reforzar la oferta habitacional pública en uno de los municipios más afectados por la emergencia volcánica.