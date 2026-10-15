Apuñalan a un hombre en su casa de Las Palmas de Gran Canaria tras abrir a un desconocido

Un violento suceso ha quebrado la tranquilidad vecinal en Las Palmas de Gran Canaria durante la madrugada de este jueves. Un ciudadano ha resultado herido de diversa consideración tras recibir varias puñaladas en los brazos en el momento exacto en que abrió el acceso principal a su propio domicilio, ubicado en el barrio de La Paterna.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 00.30 horas. Según han confirmado portavoces de la Policía Nacional, el morador de la vivienda se encontraba en el interior del inmueble cuando escuchó un estruendo continuo procedente del rellano exterior. Alguien estaba "aporreando" con suma agresividad la puerta de entrada, lo que motivó que la víctima se aproximase a verificar qué ocurría.

Sufrió cortes en el antebrazo y en la mano por defenderse

Al franquear el paso para comprobar quién reclamaba su atención a esas horas de la noche, el afectado se topó de forma súbita con un individuo que empuñaba un arma blanca. El asaltante se abalanzó inmediatamente contra él con la determinación, lo que forzó al residente a interponer las extremidades superiores para repeler la embestida, sufriendo cortes en el antebrazo y en la mano de carácter defensivo.

Después de llevar a cabo el violento asalto, el atacante emprendió la huida con celeridad por las calles aledañas, dejando a la víctima herida junto al umbral de su hogar. Hasta la zona se desplazaron rápidamente los servicios de emergencia médica y patrullas policiales, que procedieron a prestar la primera asistencia sanitaria al afectado y a asegurar el perímetro ante la evidente alarma en el vecindario por el ataque.

El grupo de investigación de la comisaría correspondiente mantiene abiertas todas las hipótesis para esclarecer el móvil que subyace tras el suceso. Por el momento, las pesquisas se centran en la localización del agresor, así como en tomar declaración a posibles testigos que pudieran haber presenciado los instantes previos o la posterior fuga del individuo.