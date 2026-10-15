Canarias cubrirá hasta tres años de impago del alquiler para movilizar viviendas vacías

El Gobierno de Canarias asumirá hasta tres años de impagos a los propietarios particulares que alquilen sus viviendas a través de un nuevo programa autonómico. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, durante una comisión parlamentaria, en la que ha explicado que la iniciativa pretende dar más seguridad a los arrendadores y sacar al mercado viviendas que actualmente están vacías.

Para poner en marcha el programa, el Ejecutivo ha habilitado la plataforma digital vivacan.es, que servirá de intermediaria entre los propietarios que quieran alquilar sus inmuebles y las personas que buscan una vivienda a precios asequibles. La gestión del servicio ha sido adjudicada por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) a Factoría, Gestión y Consultoría, S. L.

Asesoramiento gratuito para propietarios e inquilinos

El programa ofrecerá un servicio de intermediación gratuita para facilitar los trámites del alquiler y reducir los riesgos que pueden frenar a los propietarios a la hora de poner sus viviendas en el mercado.

Entre otras prestaciones, los arrendadores contarán con asesoramiento para fijar el precio del alquiler, seleccionar inquilinos solventes y elaborar inventarios técnicos de los inmuebles. También recibirán orientación jurídica antes de firmar el contrato y durante su vigencia.

Los inquilinos, por su parte, podrán consultar una oferta de viviendas verificadas y recibir asesoramiento sobre sus derechos y obligaciones conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Además, el servicio incluirá un sistema de mediación para tratar de resolver posibles conflictos o incidencias entre ambas partes mientras el contrato esté en vigor.

Atención en las ocho islas

El servicio funcionará en todo el archipiélago, con atención presencial, itinerante y telemática en las ocho islas. El objetivo es facilitar la incorporación de viviendas privadas vacías al mercado del alquiler asequible y ofrecer garantías tanto a los propietarios como a quienes buscan un inmueble.

El Gobierno autonómico también utilizará la información recopilada a través de la plataforma para conocer mejor la situación del parque de viviendas privadas desocupadas y disponer de datos que permitan orientar futuras medidas en materia de vivienda.