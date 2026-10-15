Canarias ofrece subidas de hasta el 70% en las guardias para frenar la huelga de médicos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha pedido este jueves a los sindicatos médicos CESM Canarias y SEMCA que reconsideren la huelga indefinida que tienen previsto iniciar este viernes. El departamento autonómico defiende que su propuesta incluye mejoras laborales y salariales para los facultativos y apuesta por mantener las negociaciones abiertas.

La petición llega después de que la reunión celebrada este miércoles entre la Administración y las organizaciones sindicales terminara sin acuerdo. Sanidad también ha señalado que el preaviso de huelga se presentó el mismo día en que los representantes sindicales rechazaron acudir a una reunión previa con la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS), convocada para abordar las demandas del colectivo.

Cambios en las guardias médicas

Uno de los principales puntos de la propuesta, que recoge un total de 14 medidas, es la reorganización de las guardias. Sanidad plantea reducir de 24 a 17 horas las guardias presenciales de lunes a viernes, siempre que las necesidades asistenciales del centro lo permitan y de forma voluntaria. La medida no supondría una reducción salarial y respetaría los periodos de descanso correspondientes.

Para los fines de semana y festivos, el Ejecutivo autonómico propone dividir las guardias de 24 horas en dos turnos de 12 horas, siempre que la organización de cada servicio lo haga posible.

Subidas salariales para los facultativos

El paquete de medidas incluye incrementos en la remuneración de las guardias. En concreto, Sanidad plantea subir un 41% la compensación por los servicios de 17 horas y un 15,4% el pago de las guardias en sábados, domingos y festivos, hasta alcanzar los 1.026 euros por jornada.

La propuesta contempla también un incremento del 70% en el precio de la hora de guardia nocturna y una subida del 15% para los periodos de descanso semanal.

A estas mejoras se suma un aumento del 30% del complemento de los médicos que trabajan en los servicios de Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. En cuanto a la carrera profesional, las subidas previstas oscilan entre el 19% y el 58%, en función del grado reconocido a cada facultativo.

Mejoras para los médicos residentes

Los médicos internos residentes (MIR) también están incluidos en la oferta del Servicio Canario de la Salud. Para este colectivo, Sanidad propone incrementar hasta un 70% el precio de la hora nocturna entre semana y un 17% la remuneración correspondiente a fines de semana y festivos.

En el caso de los residentes de cuarto y quinto año, el pago por hora nocturna pasaría de 18,59 a 31,60 euros. Además, la propuesta prevé aumentar un 41% la retribución de los médicos que ejercen como tutores de residentes.

Retención de médicos y revisión de los cupos

El plan incluye mantener el programa de Retención del Talento, al que la Consejería atribuye la incorporación de 800 médicos durante los últimos tres años. También contempla ampliar a diez las jornadas destinadas a formación y crear una mesa técnica para evaluar los cupos de pacientes en Medicina de Familia y Pediatría.

Ante la falta de acuerdo, la Dirección del Servicio Canario de la Salud ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos para que desconvoquen la huelga y permitan que las conversaciones continúen.