Canarias plantea exigir 10 años de residencia para comprar vivienda en las islas

El Gobierno de Canarias ha remitido al Ejecutivo central una propuesta de real decreto-ley para limitar la compra de vivienda en el archipiélago y exigir, con carácter general, un mínimo de diez años de residencia en las islas.

La iniciativa contempla como alternativa acreditar 15 años de residencia de forma interrumpida y busca restringir la adquisición de inmuebles por parte de personas que no residen en Canarias.

La medida todavía no está aprobada ni en vigor y deberá superar la tramitación correspondiente.

Hasta dos viviendas en municipios diferentes

La propuesta plantea que una persona pueda adquirir dos viviendas situadas en municipios distintos, una destinada a residencia y otra que pueda utilizarse como casa de vacaciones.

A partir de nuevas adquisiciones se introducirían, dependiendo del municipio, cargas fiscales vinculadas a que esas viviendas se incorporen al mercado del alquiler residencial.

La iniciativa también contempla condiciones específicas cuando las adquisiciones sean realizadas por personas jurídicas, como empresas o sociedades.

Canarias apela a su condición de región ultraperiférica

El Ejecutivo autonómico sostiene que la limitación a compradores no residentes puede justificarse mediante el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite adoptar medidas específicas atendiendo a las singularidades de las regiones ultraperiféricas.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, aseguró que la propuesta ha sido elaborada con asesoramiento jurídico especializado en derecho comunitario y defendió que las particularidades del archipiélago permiten plantear medidas diferentes a las del resto de España.

Según los datos expuestos por el Ejecutivo canario, alrededor del 30 % de las viviendas están siendo adquiridas por extranjeros que no residen en las islas. El Gobierno utiliza este dato para justificar su intención de limitar las operaciones que considera vinculadas a la especulación.

El Gobierno defiende medidas específicas para las islas

Cabello también vinculó esta propuesta con otras modificaciones en materia de vivienda impulsadas durante la legislatura y señaló que actualmente se encuentran en construcción alrededor de 4.000 viviendas públicas.

Asimismo, recordó que para acceder a una vivienda pública en Canarias ya se exige, según explicó el portavoz, acreditar más de diez años de residencia en las islas.

El Ejecutivo autonómico confía ahora en que su propuesta pueda avanzar en la Diputación Permanente, mientras reclama al Gobierno central un marco específico que permita introducir restricciones a la compra de vivienda por parte de no residentes en Canarias.