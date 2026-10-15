Canarias sumará 33 nuevas plazas judiciales pero el TSJC advierte de que aún son insuficientes

Canarias contará con 33 nuevas plazas judiciales dentro del proyecto estatal para crear 500 en toda España, una medida que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, considera necesaria aunque todavía insuficiente para cubrir las necesidades del archipiélago.

Avello recordó este jueves que la memoria correspondiente a 2025 calculaba que eran necesarias 56 nuevas plazas en Canarias y que finalmente se creó aproximadamente una treintena.

El presidente del TSJC señaló además que tanto Canarias como el conjunto de España mantienen una ratio de jueces por habitante inferior a la media europea.

Menos carga de trabajo por juez

Avello considera que la incorporación de nuevos jueces permitirá reducir el número de sentencias y procedimientos que debe asumir cada magistrado.

También vinculó la creación de plazas con la implantación de los tribunales de instancia, al considerar que el nuevo modelo facilita ampliar la plantilla judicial.

Con el sistema anterior, explicó, abrir una plaza de juez implicaba también incorporar un letrado de la Administración de Justicia, funcionarios y nuevos espacios. El modelo actual permite concentrar la ampliación principalmente en la incorporación de plazas judiciales.

Nuevas sedes y elevada litigiosidad

Avello realizó estas declaraciones después de mantener su primer encuentro institucional con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al que trasladó la disposición del TSJC a mantener la colaboración entre ambas administraciones.

Entre los retos pendientes situó las nuevas instalaciones judiciales proyectadas en Puerto del Rosario y Tenerife, donde destacó la importancia de disponer de una sede suficientemente amplia para adaptarse al funcionamiento de los nuevos tribunales de instancia.

El presidente del TSJC también señaló la elevada litigiosidad como uno de los principales problemas de la Justicia en Canarias.

Entre los factores que influyen citó la población flotante y la llegada de turistas, además de cuestiones internas como la necesidad de unificar criterios entre jueces, mejorar las normas de reparto y aplicar protocolos que reduzcan suspensiones y agilicen los procedimientos.

Las 33 plazas anunciadas supondrán así un nuevo refuerzo para los órganos judiciales de Canarias, aunque el propio TSJC mantiene que las necesidades del archipiélago siguen estando por encima de las incorporaciones previstas.