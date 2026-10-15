Clavijo presiona a Sánchez. El riesgo de perder fondos europeos para Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado formalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que mantenga la máxima intensidad y redoble esfuerzos en la negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. El jefe del Ejecutivo autonómico ha advertido del riesgo de que la Administración central «baje la guardia» en las conversaciones de Bruselas al coincidir los meses decisivos con la convocatoria electoral, una tesitura que, a su juicio, podría poner en peligro las partidas presupuestarias destinadas a las islas.

La advertencia de Clavijo se produce ante el borrador presentado por Irlanda, que propone un recorte global del 8% en el presupuesto comunitario (reduciendo la cuantía total de 1,76 a 1,62 billones de euros) para aproximar posiciones entre los países denominados frugales y los defensores de la cohesión. Aunque la propuesta irlandesa preserva en gran medida las políticas de Cohesión y la PAC, el Gobierno de Canarias muestra su inquietud por la falta de concreción de los fondos específicos y reclama que la campaña electoral del Ejecutivo estatal no reste firmeza al frente común con Francia y Portugal en defensa del estatuto de Región Ultraperiférica (RUP).

Defensa de la autonomía de gestión

Si bien el borrador contempla mantener ventajas estratégicas para las RUP como una cofinanciación europea de hasta el 85% y condiciones especiales de prefinanciación, la Presidencia canaria exige garantías económicas cerradas sobre los recursos finales que percibirá el Archipiélago. Para la administración insular, no resulta suficiente el reconocimiento formal de sus singularidades expuesto en la Estrategia RUP por el vicepresidente ejecutivo de la UE, Raffaele Fitto, si este no se traduce en partidas protegidas y adaptadas a las necesidades locales.

Uno de los puntos de mayor preocupación para el Gobierno autonómico es la tendencia a la centralización en la gestión de los fondos a través de los denominados Planes de Asociación Nacionales y Regionales. Frente a este modelo de renacionalización, Canarias aboga por que las regiones ultraperiféricas conserven la capacidad directa de programación, negociación y ejecución de los recursos. Para reforzar esta postura, Clavijo participará a principios de noviembre en la Cumbre RUP en Guadalupe, donde mantendrá un encuentro bilateral con Fitto antes de la visita oficial del mandatario europeo al Archipiélago en diciembre.

Reclamación de actualización para el POSEI y la pesca

En el terreno sectorial, el Ejecutivo canario considera prioritaria la preservación y actualización de las herramientas que sostienen la actividad agraria y pesquera de las islas. La propuesta debatida por los 27 en el Consejo Europeo permite financiar al 100% determinadas actuaciones en el sector primario, pero omite la identificación explícita de una dotación presupuestaria diferenciada para Canarias en el programa POSEI, a diferencia de la estructura vigente.

Por este motivo, la administración autonómica exige mantener el POSEI como una figura autónoma con partidas protegidas y reclama un incremento del 40% en su presupuesto, tras acumular más de dos décadas sin actualización de sus importes frente al encarecimiento de los costes de producción. De forma paralela, en materia pesquera se demanda fijar recursos propios y suficientes para compensar los sobrecostes derivados de la ultraperiferia, evitando que las partidas específicas del sector queden diluidas en las asignaciones generales de los Estados miembros.