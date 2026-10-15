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Canarias

Desmantelado un punto de almacenamiento y distribución de drogas en Playa del Inglés

Durante la operación, la Policía Nacional ha detenido, el pasado 9 de octubre, a un joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Redacción Gran Canaria
Durante la operación, la Policía Nacional ha detenido, el pasado 9 de octubre, a un joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
El dinero, la droga y las armas incautadas por la Policía Nacional de Maspalomas | Policía Nacional Las Palmas

La Policía Nacional en Maspalomas, Gran Canaria, ha detenido el pasado 9 de octubre, a un joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se prolongó durante aproximadamente dos meses, y permitió a los agentes localizar un trastero utilizado presuntamente para almacenar y preparar diferentes sustancias destinadas a su posterior distribución en distintos puntos del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Durante la actuación, los agentes intervinieron diversas sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuyas cantidades quedan pendientes de la correspondiente confirmación analítica por los organismos competentes.

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Entre las sustancias intervenidas figuran 755 gramos de hachís, 55 pastillas de éxtasis, 10 gramos de cocaína, 8,7 gramos de MDMA, 8,7 gramos de ketamina y 5,8 gramos de TUSI, además de ocho frascos de popper.

Asimismo, los agentes incautaron 672 euros en efectivo, dos balanzas de precisión y diversos útiles relacionados presuntamente con la preparación, dosificación y distribución de las sustancias.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

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