Desmantelado un punto de almacenamiento y distribución de drogas en Playa del Inglés

La Policía Nacional en Maspalomas, Gran Canaria, ha detenido el pasado 9 de octubre, a un joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se prolongó durante aproximadamente dos meses, y permitió a los agentes localizar un trastero utilizado presuntamente para almacenar y preparar diferentes sustancias destinadas a su posterior distribución en distintos puntos del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Durante la actuación, los agentes intervinieron diversas sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuyas cantidades quedan pendientes de la correspondiente confirmación analítica por los organismos competentes.

Entre las sustancias intervenidas figuran 755 gramos de hachís, 55 pastillas de éxtasis, 10 gramos de cocaína, 8,7 gramos de MDMA, 8,7 gramos de ketamina y 5,8 gramos de TUSI, además de ocho frascos de popper.

Asimismo, los agentes incautaron 672 euros en efectivo, dos balanzas de precisión y diversos útiles relacionados presuntamente con la preparación, dosificación y distribución de las sustancias.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.