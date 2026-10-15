El Colegio de Ingenieros Industriales advierte que las promesas de vivienda pública en Canarias carecen de presupuesto

El acceso a un techo en el Archipiélago se ha convertido en el principal cuello de botella para las familias y para la propia tracción de la economía isleña. Mientras los parlamentos y los despachos oficiales consumen semanas en anuncios que rara vez se traducen en grúas operativas, los colegios profesionales empiezan a alzar la voz para devolver la discusión al terreno de los números y la viabilidad empresarial. El último en poner los datos sobre la mesa ha sido Carlos Medina Álvarez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental (COIICO), quien ha trazado una radiografía precisa sobre los motivos reales que impiden que la oferta de inmuebles crezca al ritmo que demanda la sociedad.

A través de un análisis titulado Faranduleros y la crisis de la vivienda, el representante de los ingenieros en la provincia de Las Palmas se aleja del ruido de los partidos para centrar el foco en la raíz productiva del sector. Para Medina, resulta evidente que «el debate sobre el acceso a la vivienda en España se ha instalado en la gesticulación y el cortoplacismo políticos». Desde las Islas, donde la limitación del territorio exige una gestión aún más afinada de los recursos, el decano observa cómo «asistimos a un cruce continuo de consignas, declaraciones cruzadas y propuestas de intervención que soslayan la naturaleza técnica y económica del problema».

La lectura que hace el máximo responsable del COIICO apunta directamente a la desconexión entre quienes redactan las normas en los boletines oficiales y quienes tienen que asumir el riesgo de levantar un edificio. Según explica en su texto, «quienes abordan esta crisis desde la trinchera partidista o el eslogan efectista ignoran la realidad económica e industrial del sector, ofreciendo diagnósticos tan simples como ineficaces». En el mercado inmobiliario, alterar las reglas mediante controles o topes sin atender a los costes de producción suele generar el efecto contrario al buscado: la retracción de quienes tienen la capacidad de construir.

Una crisis de oferta con cuatro bloqueos estructurales

Lejos de las teorías que culpan en exclusiva a los propietarios o al libre juego del mercado, los ingenieros industriales recuerdan que los precios suben cuando el bien escasea y existen barreras para producirlo. Medina sostiene que, «frente a quienes defienden que el problema se resuelve con declaraciones de intenciones o decretos ideológicos, la realidad objetiva demuestra que nos enfrentamos a una crisis de oferta compleja y que era previsible». No se trata de un fenómeno repentino, sino del resultado acumulado de años de rigideces que hoy pasan factura en cada municipio canario.

Para entender por qué un promotor privado o una empresa constructora encuentran tantas dificultades para iniciar una obra nueva, el decano desglosa cuatro causas estructurales que estrangulan el sector a diario.

El primer obstáculo radica en la estructura de costes. Levantar un inmueble hoy exige un desembolso muy superior al de hace apenas un lustro. Tal y como detalla Medina, «los costes de los materiales de construcción han experimentado incrementos acumulados de hasta un 40%, reduciendo drásticamente los márgenes y la viabilidad de nuevos desarrollos». En un territorio fragmentado y alejado del continente como Canarias, donde la logística y el transporte añaden un sobrecoste natural a cada tonelada de cemento, acero o vidrio, este encarecimiento del 40% deja fuera de mercado numerosos proyectos antes siquiera de empezar a mover tierras.

El segundo freno se encuentra en la distorsión del mercado laboral. Existe una paradoja en las Islas: pese a mantener tasas de desempleo estructurales elevadas, las empresas constructoras no logran cubrir sus vacantes. El decano advierte de que «la acusada falta de mano de obra cualificada se ve agravada por elevados índices de absentismo y por la persistencia de actividad paralela en la economía sumergida, lo que dificulta la ejecución de obras en tiempo y forma». Cuando los costes laborales e impositivos empujan a parte de los oficios fuera del circuito formal y las bajas laborales se disparan, los plazos de entrega se vuelven imposibles de garantizar para el contratista.

El tercer factor, quizá el más denunciado por el tejido productivo canario durante las últimas décadas, es la carga burocrática. El laberinto de planeamientos municipales, informes sectoriales y solapamientos administrativos convierte cualquier inversión en una carrera de desgaste. Medina subraya que «los trámites administrativos y la lentitud en la tramitación de licencias dilatan de manera inasumible la transformación del suelo y la entrega de las promociones». El tiempo, en términos financieros, es dinero que se añade al precio final que termina pagando el comprador o el inquilino.

A todo ello se añade un cuarto elemento determinante: la financiación. Sin capital fluido no hay grúas. Como apunta el decano de los ingenieros industriales, «la rigidez en las condiciones de crédito dificulta el desarrollo de nuevos proyectos, tanto públicos como privados». Los bancos exigen garantías y certidumbres que el actual marco regulatorio y los retrasos en los ayuntamientos impiden ofrecer.

El espejismo de la vivienda pública sin presupuesto

Cada vez que el malestar ciudadano por el precio de los alquileres o las hipotecas ocupa las portadas, las distintas administraciones suelen responder con planes de vivienda pública que se cuentan por miles en las ruedas de prensa, pero por decenas en las entregas de llaves reales. Sobre este punto, Carlos Medina introduce una dosis de realismo técnico frente a la propaganda institucional.

A los cuatro bloqueos del mercado, señala el ingeniero, «se suma la incapacidad recurrente de las administraciones públicas para poner en el mercado un volumen significativo de vivienda protegida». La razón por la que esos anuncios oficiales no se materializan es puramente contable y urbanística: «Promocionar vivienda pública exige suelo urbanizado, proyectos técnicos redactados y partidas presupuestarias suficientes y consolidadas. Nada de esto está previsto».

La crítica del decano deja sin sustento buena parte del discurso político actual en torno a los planes habitacionales de urgencia. Sin suelo listo para edificar, sin los planos visados y sin el dinero retenido en las cuentas públicas para pagar a las constructoras, los anuncios carecen de recorrido. Por eso, Medina sentencia que «argumentar soluciones sin contar con estos tres pilares constituye un ejercicio de retórica que no genera metros cuadrados construidos ni atiende las necesidades de los ciudadanos». Las familias no pueden habitar en anteproyectos ni en titulares de prensa; necesitan llaves de pisos terminados.

La construcción industrializada como vía de escape

Ante el bloqueo que sufre la albañilería tradicional y la escasez de operarios a pie de obra, la ingeniería propone mirar hacia los procesos de fabricación moderna. Como explica Medina, «frente al parón del modelo tradicional, la ingeniería industrial aporta una alternativa solvente que, si bien no es la solución definitiva al problema, sí puede ayudar a paliarlo: la construcción industrializada».

El planteamiento consiste en aplicar al sector inmobiliario la misma lógica de cadena de montaje que hace décadas abarató y mejoró la fabricación de automóviles o bienes de equipo. Según el decano del COIICO, «trasladar la edificación a un entorno fabril controlado permite superar muchas de las rigideces actuales». Para Canarias, donde el suelo industrial puede articularse en torno a los puertos y polígonos para luego ensamblar los módulos en las parcelas finales, este sistema presenta cuatro ventajas directas que Medina enumera con precisión:

Eficiencia temporal: Permite una «reducción de los plazos de ejecución hasta en un 50%». Reducir a la mitad el tiempo de obra significa reducir a la mitad los costes financieros del crédito promotor y poner las casas en manos de las familias en meses en lugar de años.

Previsibilidad de costes: Garantiza un « control riguroso del presupuesto y estandarización de procesos de calidad», eliminando los habituales sobrecostes e imprevistos que arruinan las promociones convencionales.

Sostenibilidad: Logra una «optimización del uso de materiales y menor generación de residuos en obra», un aspecto clave en unas Islas con vertederos colmatados y altos costes de gestión de escombros.

Mejora laboral: Crea «entornos de trabajo más seguros y estables, que contribuyen a reducir el absentismo y a profesionalizar la mano de obra». Trabajar bajo techo en una planta industrial resulta mucho más atractivo para los jóvenes técnicos que las duras condiciones a la intemperie de una obra tradicional.

Seguridad jurídica y reforma de la ley

Sin embargo, para que la iniciativa privada invierta millones de euros en levantar fábricas de componentes residenciales, necesita que la ley no sea un freno. La tecnología existe y los ingenieros saben cómo aplicarla, pero la regulación española sigue anclada en el siglo pasado.

Medina advierte de que, «para que este modelo alcance la escala necesaria, resulta imprescindible acometer la modificación de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)». El problema radica en que el texto legal vigente fue pensado únicamente para el ladrillo y el hormigón vertido en la parcela. Como denuncia el decano, «la normativa actual no contempla la figura del fabricante de viviendas, dejando en una situación de indefinición jurídica a un actor fundamental para la modernización del sector». Sin ese reconocimiento legal, los bancos y las aseguradoras no pueden tasar ni avalar los componentes fabricados en nave mientras no están anclados al suelo, bloqueando la financiación de este tipo de promociones.

El diagnóstico final de Carlos Medina Álvarez resume el sentir de buena parte de los profesionales y empresarios que sostienen la actividad económica en el Archipiélago: «España requiere menos debate ideológico y más gestión técnica». Para que los jóvenes y las familias trabajadoras puedan volver a comprar o alquilar a precios razonables, el camino pasa por despejar las trabas que hoy asfixian a quienes crean riqueza. En palabras del propio decano, «la resolución de la crisis habitacional no vendrá de la mano de soluciones milagrosas, sino de la planificación, la suficiencia presupuestaria, la seguridad jurídica y la actualización de un marco regulatorio ágil que permita actuar al sector de la construcción y a la industria». Dejar trabajar a los que saben hacer casas es el primer paso para que vuelva a haberlas.