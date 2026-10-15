El futuro del transporte en Canarias: ¿Trenes o Hidrógeno?

Canarias se enfrenta a un desafío estructural histórico: adaptar su modelo de movilidad a las exigencias de la descarbonización dictadas por la Unión Europea, sin comprometer la eficiencia económica ni la calidad del servicio público. En el centro de este debate surgen dos grandes paradigmas para el transporte insular de alta capacidad: la multimillonaria inversión en redes ferroviarias y el desarrollo de flotas de guaguas propulsadas por energías alternativas, concretamente, el hidrógeno verde.

El tren en Gran Canaria: el dilema de la demanda

El proyecto del tren de Gran Canaria, diseñado para conectar Las Palmas con la zona turística del sur de la isla, se presenta como una solución de alta capacidad, ecológica y libre de las congestiones de la autovía GC-1. Sin embargo, desde una perspectiva económica y de planificación del transporte, surgen dudas razonables sobre su viabilidad frente a la demanda real.

La eficiencia de una línea de transporte masivo se mide por su capacidad de generar trasvases continuos de pasajeros en ambos sentidos a lo largo de todo el día. Mientras que rutas urbanas consolidadas (como la línea 12 en Las Palmas) justifican su rentabilidad por la multiplicidad de motivos de viaje, hospitales, zonas comerciales, colegios y barrios residenciales, el corredor norte-sur plantea un reto diferente. Un trazado ferroviario puramente longitudinal requeriría obligatoriamente de una compleja red de guaguas "en forma de peine" que funcionaran como líneas de aportación desde municipios como Telde, San Bartolomé o Ingenio hacia las estaciones del tren. La necesidad de transbordos múltiples para acceder a los destinos finales, como las playas o los centros de trabajo, podría restar competitividad al tren frente a otras alternativas de movilidad directa.

El Hidrobús: independencia energética y sostenibilidad

Frente a la rigidez de la infraestructura ferroviaria, ha tomado fuerza la conceptualización de proyectos basados en flotas de hidrógeno. Iniciativas vanguardistas como el proyecto "Hidrobús" plantearon en su momento un modelo revolucionario de economía circular para Canarias. El concepto contemplaba la utilización de parques eólicos, situados en zonas de alto rendimiento como Arinaga, dedicados exclusivamente a la hidrólisis: usar la energía del viento para separar el oxígeno y el hidrógeno del agua de mar.

Este modelo proporcionaría a las islas un recurso inagotable y de coste de materia prima cero (viento y agua salada), permitiendo alimentar una flota de transporte público mediante pilas de combustible. Las ventajas operativas son notables: las guaguas de hidrógeno mantienen la flexibilidad de cambiar sus rutas según la demanda, no requieren el tendido de vías ni catenarias, y rompen la dependencia tanto de los combustibles fósiles importados como de las fluctuaciones tarifarias del mercado eléctrico tradicional.

Obstáculos burocráticos y monopolios energéticos

Luis Cabrera señala que el mayor obstáculo se encuentra en que la transición real hacia este tipo de ecosistemas sostenibles choca frecuentemente con intereses corporativos. La consolidación de proyectos de autoconsumo e independencia energética a escala institucional se encuentra a menudo obstaculizada por los grandes oligopolios del sector eléctrico, que controlan la distribución y comercialización de la energía.

El futuro de la movilidad en Canarias dependerá de decisiones que evalúen el coste-beneficio de forma objetiva, alejadas de la rentabilidad política a corto plazo. Ya sea mediante la consolidación de vías exclusivas (BRT) con flotas alimentadas con pila de combustible, o mediante el impulso definitivo del tren, el objetivo final debe centrarse en lo esencial: garantizar un servicio público esencial a la vez que eficiente, financiable y basado en el respeto ciudadano a elementales normas de circulación, pilar fundamental de la convivencia urbana.