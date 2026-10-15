El laberinto de la MetroGuagua, por qué el proyecto estrella de Las Palmas sigue estancado

El proyecto de la MetroGuagua fue concebido como el salto definitivo hacia la modernización del transporte público en Las Palmas de Gran Canaria. Su propuesta de valor es innegable: un sistema de Guagua de Tránsito Rápido (BRT) con vías de uso exclusivo, ajeno a los atascos, exento de interferencias del tráfico privado y diseñado para articular la ciudad de extremo a extremo. Sin embargo, la materialización de esta infraestructura de alta capacidad se ha convertido en un complejo laberinto administrativo, urbanístico y político.

Retrasos en cascada y licitaciones complejas

La cronología de la MetroGuagua ha estado marcada por una sucesión de contratiempos que van más allá de los impactos globales de la pandemia o las crisis internacionales de suministros. El análisis profundo de su paralización revela, según el propio Luis Cabrera, problemas estructurales en la adjudicación de contratos públicos. Uno de los casos más paradigmáticos es el de la estación de Hoya de la Plata. Concebida como una terminal arquitectónicamente vanguardista y clave para la operatividad del sistema, su ejecución se vio lastrada al recaer la adjudicación sobre una Unión Temporal de Empresas (UTE) que apenas fue capaz de desmontar un simple solar.

A inconfesables factores financieros se vinieron a sumar argumentos técnicos debatibles que han servido para justificar paralizaciones temporales. La aparición de antiguas acequias de riego, estructuras históricas de piedra y barro utilizadas para el cultivo platanero, ha sido esgrimida como un obstáculo insalvable en algunas fases de la obra, a pesar de que la ingeniería civil contemporánea dispone de soluciones eficientes para la impermeabilización y consolidación de terrenos complejos, incluso en zonas de influencia marítima.

El cuello de botella de Vegueta y Rafael Cabrera

El mayor desafío técnico y administrativo que encuentra Cabrera en el trazado se encuentra en su paso por el centro histórico y comercial de la capital. La conexión entre el Cementerio de Las Palmas, el Mercado de Vegueta y la Avda. de Rafael Cabrera exige una reestructuración urbana de gran calibre. La imposibilidad de que vehículos articulados o biarticulados atraviesen el casco histórico de Vegueta obliga a la creación de una vía paralela y de sentido contrario en el corredor de la calle Alcalde Díaz Saavedra Navarro.

Esta necesidad técnica choca frontalmente con la delimitación de la autovía marítima. Desplazar carriles hacia el mar implica complejas autorizaciones de la Dirección General de Costas y del Ministerio de Transición Ecológica, exigiendo la construcción de nuevas escolleras y el rediseño del frente marítimo. A lo largo de los años se han barajado diversas alternativas faraónicas, como el soterramiento de la autovía bajo el cauce del barranco Guiniguada y hasta permitir la entrada del mar, pero la falta de consenso interadministrativo ha mantenido el proyecto en un punto muerto.

Una infraestructura necesaria condicionada por la gestión

La paralización de tramos estratégicos no solo retrasa la entrada en funcionamiento del servicio, sino que dispara los costes de oportunidad para la ciudad. La obra pública, financiada en gran medida por fondos europeos y estatales, requiere de una gestión rigurosa que evite el encarecimiento de los presupuestos iniciales. A pesar de la frustración ciudadana ante las vías levantadas y los desvíos prolongados, la viabilidad teórica de la MetroGuagua sigue intacta. Para que el proyecto recupere su credibilidad, será imprescindible una mayor transparencia en las adjudicaciones, solvencia técnica por parte de las contratas y voluntad política real para superar los conflictos de competencias frente al litoral.