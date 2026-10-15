El Parlamento rechaza la propuesta sobre usos residenciales en zonas turísticas y Ashotel lo celebra

El Parlamento de Canarias ha rechazado por falta de apoyo mayoritario la proposición de ley del Grupo Socialista que planteaba cambios en la regulación de los usos residenciales en zonas turísticas del Archipiélago.

Ashotel ha celebrado que la iniciativa no haya salido adelante, aunque reconoce que existe un problema con las familias que residen actualmente en complejos situados sobre suelo turístico y considera necesario buscar una solución para ellas.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro sostiene, sin embargo, que la fórmula propuesta generaba incertidumbre para propietarios, explotadores, trabajadores y Ayuntamientos.

Ashotel cuestiona la regularización planteada

Según la patronal, la iniciativa modificaba la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013 para considerar compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas y situarlos en una situación legal de consolidación.

Ashotel critica que el texto no estableciera una fecha de corte, no exigiera acreditar la residencia ni contemplara previamente un censo de las viviendas afectadas.

También cuestiona que la regularización no quedara condicionada al planeamiento de cada municipio. La organización considera que estas condiciones podrían haber favorecido un "efecto llamada", una valoración que corresponde a la propia patronal.

Su presidente, Jorge Marichal, defiende que cualquier solución debe partir de conocer cuántas viviendas y personas se encuentran en esta situación, desde cuándo residen en los complejos y cuáles son las instalaciones afectadas.

Debate sobre la unidad de explotación

Otro de los puntos cuestionados por Ashotel es el tratamiento de la unidad de explotación en los establecimientos turísticos.

La patronal considera que este principio permite mantener estándares homogéneos de calidad y una responsabilidad única frente a los clientes, además de formar parte del funcionamiento de los complejos que trabajan con turoperadores.

Por ello, rechaza una convivencia residencial y turística que se produzca sin una regulación específica dentro de un mismo complejo.

Ashotel también señala que existe un pronunciamiento pendiente del Tribunal Supremo sobre esta materia y considera que modificar ahora la regulación podría generar nuevas incertidumbres jurídicas.

Reclama cambios de uso ordenados

La patronal critica además que la proposición planteara la derogación del Decreto ley 2/2025, que reguló un procedimiento para el cambio de uso a residencial, sin definir, según su interpretación, qué sistema lo sustituiría.

También cuestiona que se pudieran archivar determinados expedientes en tramitación y extinguir obligaciones de pago de sanciones firmes todavía no abonadas. Ashotel califica este planteamiento de "amnistía" y considera que podría perjudicar a quienes sí cumplieron la normativa o ya pagaron las sanciones.

Pese a su rechazo a la proposición, la organización admite que las familias que viven en estos complejos necesitan una respuesta.

Ashotel propone que los posibles cambios de uso se realicen de forma ordenada, sobre complejos o parcelas completas y mediante el planeamiento de los Ayuntamientos, además de reclamar un aumento de la vivienda protegida.

La iniciativa parlamentaria queda así descartada por falta de apoyos, mientras continúa abierto el debate sobre cómo regular la situación de las personas que residen actualmente en complejos construidos sobre suelo turístico.