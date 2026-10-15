El PSOE de Lanzarote sugiere a Manuel Fajardo Palarea como candidato al Senado para el 29-N

El Partido Socialista (PSOE) de Lanzarote ha anunciado su propuesta para la candidatura al Senado de Manuel Fajardo Palarea, de cara a las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La noticia fue anunciada durante la celebración del Comité Insular del PSOE de Lanzarote se celebró en la tarde de este pasado miércoles en la Casa del Pueblo de Arrecife, momento en el que Fajardo estaba acompañado por Sabina Vizcaíno Sicilia y Celestino José Socas Callero como suplentes.

Desde el partido han resaltado el compromiso de Fajardo en su desempeño del cargo de senador de la isla desde noviembre de 2019 hasta la convocatoria de las próximas elecciones generales, que tendrán lugar el domingo 29 de noviembre.

María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE de Lanzarote, ha querido dejar una palabras de apoyo y entusiasmo en relación con la candidatura a las próximas elecciones en España. "Tenemos la experiencia, el equipo y la ilusión para volver a ganar las elecciones y seguir defendiendo a Lanzarote y La Graciosa. Afrontamos esta cita con ambición y con la fuerza de un partido que trabaja para mejorar la vida de la gente".

Además, Corujo ha querido remarcar su papel de compromiso con la ciudadanía ante la situación de incertidumbre social que se vive. "Vivimos un momento trascendental, en el que están en juego la democracia y los derechos conquistados. Hoy es más importante que nunca un PSOE fuerte que proteja esos avances y dé respuesta a las necesidades de la mayoría".

En su discurso se centra especialmente en el futuro y la defensa de los derechos sociales. "Hay una mayoría que quiere una sociedad más justa, con más derechos y oportunidades, y tenemos que conseguir que esa esperanza llene las urnas. Cada voto cuenta para construir ese futuro", ha concluido.

Ahora, la propuesta será elevada a los órganos federales del partido para su aprobación definitiva, han concretado. Los socialistas apuestan por la continuidad de Fajardo Palarea y su experiencia en la defensa de los intereses de Lanzarote y La Graciosa en la Cámara Alta.