EXCLUSIVA: Valbuena y Marta Arocha, candidatos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife

José Antonio Valbuena encabezará la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con Marta Arocha en el segundo puesto. La fórmula adelantada por Libertad Digital Canarias este lunes llegará hoy, jueves 15 de octubre, al Comité Regional para su refrendo, antes de la ratificación definitiva prevista para el sábado en el Comité Federal.

La elección consolida la apuesta de Ángel Víctor Torres, pero también deja al descubierto las resistencias que despierta su candidato en Tenerife. Según la información de este periódico, el respaldo fuerte a la operación entre los principales referentes del socialismo tinerfeño ha quedado concentrado en Patricia Hernández y la agrupación de Santa Cruz, mientras dirigentes y organizaciones de peso mantienen su oposición.

La asamblea de la capital expresó ese apoyo el martes, cuando Arocha obtuvo 71 votos y Valbuena, 65. El resultado avala sus nombres en Santa Cruz, aunque la consulta no es vinculante ni permite presentar la candidatura como fruto de un consenso del conjunto del partido en la isla.

Entre los principales adversarios internos de Valbuena figura José Miguel Rodríguez Fraga. El alcalde de Adeje, uno de los barones con mayor peso en el PSOE tinerfeño, ha ejercido una fuerte oposición al candidato y, de acuerdo con la información recabada por este periódico, mantendrá ese rechazo después de su ratificación.

En el origen de ese enfrentamiento está Cuna del Alma. Fraga no perdona políticamente a Valbuena sus actuaciones como consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias en relación con el proyecto del Puertito de Adeje, una controversia que enfrentó al Ayuntamiento con el departamento autonómico y abrió una importante fractura entre ambos dirigentes socialistas.

Durante aquella etapa, la Consejería impulsó medidas de paralización de las obras y cuestionó la tramitación ambiental del proyecto, mientras el Ayuntamiento defendía la suficiencia de los procedimientos seguidos. El choque institucional tuvo también una dimensión interna que vuelve a pesar ahora en la elección del cabeza de lista.

El rechazo tampoco se limita a Fraga. Según la información de Libertad Digital Canarias, otras agrupaciones de peso se sitúan en contra del elegido por Torres, de modo que el refrendo de los órganos del partido no resolverá por sí solo la falta de cohesión que acompaña a la candidatura.

La apuesta compromete directamente al secretario general regional, que vincula su autoridad a una elección contestada por una parte relevante del partido en Tenerife. Si la oposición persiste, la disputa puede desbordar el nombre de Valbuena y convertirse en un cuestionamiento del liderazgo de Torres en la isla.

El PSOE cerrará así los primeros puestos de su candidatura provincial con los nombres que este periódico avanzó el lunes, pero con un conflicto político abierto: el respaldo orgánico permitirá aprobar la lista, mientras la integración de quienes se oponen a ella seguirá pendiente.