Expertos piden abandonar la gestión uniforme del litoral y adaptarla a cada isla de Canarias

La gestión del litoral canario debe avanzar hacia un modelo capaz de adaptarse a las singularidades territoriales, ambientales y sociales de cada isla, frente a planteamientos centralizados y uniformes.

Esta ha sido una de las principales cuestiones abordadas durante la primera jornada del I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio, que se celebra este jueves y viernes en Maspalomas con especialistas, investigadores y profesionales vinculados a la protección y ordenación de las costas.

Al comienzo de la jornada, el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha destacado la importancia de celebrar este encuentro en Canarias, que reúne a representantes de distintas comunidades autónomas y especialistas en la gestión del litoral. Acosta ha subrayado la necesidad de que el Estado comprenda y tenga en cuenta las singularidades del archipiélago.

Una gestión diferente para cada isla

El encuentro ha dedicado parte de su primera jornada a analizar los valores naturales del litoral, las necesidades específicas de Canarias y la recuperación de enclaves marítimos históricos.

El arquitecto y presidente de la Fundación Canaria Instituto 20grados, Juan Palop-Casado, defendió la necesidad de abandonar modelos centralizados y uniformizadores y avanzar hacia una gestión más local y adaptada a cada territorio.

Según expuso, el litoral no debe entenderse únicamente como la línea que separa la tierra del mar, sino como un sistema en el que coinciden factores ambientales, económicos, sociales y culturales.

Esta visión implica que las herramientas de planificación tengan en cuenta las particularidades de cada isla y no apliquen las mismas soluciones de forma generalizada en todo el archipiélago.

Los antiguos embarcaderos de La Palma como ejemplo

Durante la jornada también se abordó la recuperación de los antiguos embarcaderos de La Palma, conocidos como porís.

La Fundación Canaria Instituto 20grados trabaja en un estudio sobre su regeneración funcional, social y ecológica. Estos enclaves tuvieron un papel relevante en la movilidad y el comercio de la isla cuando las comunicaciones terrestres y portuarias eran más limitadas y conservan actualmente valores históricos, patrimoniales y ambientales.

El reparto de competencias entra en el debate

La programación de este jueves continuará con una sesión dedicada a la conflictividad competencial sobre el litoral, con especialistas en Derecho Administrativo de las universidades de La Laguna y de Huelva.

También se analizará la capacidad normativa de las comunidades autónomas y las experiencias desarrolladas en territorios como Galicia y la Comunidad Valenciana.

El congreso continuará este viernes 16 de octubre con el análisis de las comunidades que ya cuentan con competencias transferidas y de los nuevos traspasos, además de la presentación de la Ley del Litoral de Canarias.