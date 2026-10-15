Freno a la propuesta del PSOE sobre el uso residencial en áreas turísticas

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado tramitar la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para regular la vivienda residencial en zonas turísticas y frenar las sanciones que sufren los propietarios por residir en sus inmuebles. La iniciativa pretendía modificar la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias y la normativa sobre vivienda vacacional con el fin de aportar una solución legal a más de 17.000 residentes afectados en el Archipiélago.

Durante el debate, la mayoría formada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) votó en contra de la consideración del texto, lo que desencadenó duras críticas del diputado socialista Gustavo Santana, quien acusó al Ejecutivo autonómico de preparar un "decretazo latifundista" sin consenso para reforzar el poder de las empresas explotadoras.

Críticas de la oposición a la gestión gubernamental

El parlamentario socialista cuestionó que el Gobierno autonómico promueva regulaciones sobre la unidad de explotación turística sin esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad de que empresas gestoras administren inmuebles cuyos propietarios residen en ellos. Asimismo, Santana recordó que el conflicto se arrastra desde el rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 22.000 firmas de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), e instó al presidente Fernando Clavijo, al consejero Pablo Rodríguez y a Alejandro Marichal a cumplir los compromisos suscritos con dicho colectivo en 2023.

Santana rechazó también que la solución se delegue en la ordenanza municipal de San Bartolomé de Tirajana, recordando que la problemática afecta a municipios como Valle Gran Rey, Arona, Puerto de la Cruz o Teguise.

Defensa de CC sobre la necesidad de certeza jurídica

Por su parte, la diputada nacionalista Socorro Beato justificó el rechazo de su grupo sosteniendo que la iniciativa socialista adolece de deficiencias jurídicas insalvables por la vía de enmiendas. Beato remarcó que en estos complejos conviven residentes permanentes, propietarios de segunda residencia y viviendas con uso turístico, por lo que una norma incompleta podría generar "nuevas incertidumbres" y conflictos legales adicionales.

La parlamentaria subrayó que el Gobierno autonómico aprobó el Decreto ley 2/2025 para aliviar la situación y que la Consejería de Turismo trabaja en un proyecto integral para abordar la cuestión de forma global. Además, defendió la ordenanza impulsada por Alejandro Marichal en San Bartolomé de Tirajana y criticó el informe desfavorable presentado a la misma por el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por Nueva Canarias y el PSOE, pidiendo evitar la confrontación partidista sobre los derechos de los afectados.