Confirman la relación del incendio de varios coches y el robo de la joyería del CC Las Arenas

La Policía Nacional ha dado a conocer la relación directa entre el atraco de la joyería del CC Las Arenas y el incendio de varios coches, durante la madrugada de este jueves, sobre las 03.15 horas, en la calle Aconcagua de Las Palmas de Gran Canaria.

El cuerpo policial ha destacado que la investigación del robo a la joyería del CC Las Arenas, en la capital grancanaria, sigue abierta.

Uno de los coches quemados es con el que huyeron los atracadores

La Policía Nacional ya ha confirmado que uno de los coches quemados fue el Seat Arona con el que huyeron los atracadores de la joyería en la que robaron el pasado martes por la noche.

La Policía Nacional argumenta que el incendio se produjo en una zona cercana al también apuñalamiento de un hombre en el barrio de La Paterna. Aunque, de momento, la investigación apunta que "no pueden determinar aún si existe o no una relación entre ellos".

En lo que respecta al atraco en el centro comercial, el cuerpo policial ha destacado que "no se han producido nuevas detenciones", por le momento, solamente hay un único detenido, como ya se informó desde Libertad Digital Canarias.

Por lo que, la agresión en La Paterna, en la que dos personas abordaron de forma sorpresiva a otra con un cuchillo y le causaron cortes en un antebrazo y una mano, no guarda, por el momento, relación con el atraco, han ampliado la información desde el cuerpo policial.

Tres encapuchados roban con violencia

Este pasado miércoles se conocía la noticia del robo con violencia, producido el pasado martes por la noche, en una joyería del Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria.

El robo sucedió sobre las 21.30 horas en el establecimiento, cuando presuntamente tres encapuchados accedieron al establecimiento, accionaron extintores y fracturaron varias vitrinas para sustraer joyas.

Según informaron los agentes de la policía, una de las personas implicadas en el robo ya ha sido detenida, que fue retenido por el personal de seguridad hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención.