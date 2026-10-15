Javier Armas recibe el apoyo unánime de los comités de AHI para repetir como candidato al Senado

Los siete comités locales de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en El Hierro y Tenerife han acordado por unanimidad proponer al actual senador Javier Armas como candidato de la formación a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La decisión supone el primer respaldo dentro del proceso interno abierto por AHI, aunque la candidatura todavía no es definitiva. La propuesta deberá elevarse el próximo lunes al Consejo Político y a la Asamblea General.

Unanimidad entre los siete comités

Los comités de San Andrés-Isora, El Pinar, Sabinosa, El Golfo, Valverde, el Norte y Tenerife coincidieron en apoyar la continuidad de Armas como representante de El Hierro en la Cámara Alta.

El proceso comenzó tras la elección del comité electoral encargado de desarrollar el procedimiento previsto en los estatutos y reglamentos de AHI para seleccionar las candidaturas.

Este órgano recoge ahora las propuestas procedentes de las diferentes estructuras territoriales antes de que la formación adopte una decisión definitiva.

Los comités locales han valorado especialmente el trabajo desarrollado por Javier Armas durante sus tres años como senador y su actividad relacionada con los asuntos de El Hierro.

AHI cifra en más de 500 las menciones a El Hierro

Según los datos difundidos por la propia formación, el nombre de El Hierro ha sido mencionado en más de 500 ocasiones en el Senado durante esta legislatura.

AHI relaciona esta actividad con asuntos como las comunicaciones aéreas y marítimas, la inmigración, los servicios públicos y las inversiones del Estado.

La propuesta de los siete comités llegará ahora al Consejo Político y a la Asamblea General, órganos que deberán decidir si Javier Armas termina convirtiéndose en el candidato de AHI al Senado para las elecciones del 29-N.