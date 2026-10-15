La compra de vivienda por extranjeros cae un 20% en Canarias pero los precios siguen al alza

Los datos oficiales vuelven a poner a prueba los discursos que señalaban al comprador foráneo como la causa principal de la carestía habitacional en el Archipiélago. Durante el primer semestre de 2026, la compraventa de vivienda libre por parte de ciudadanos de otros países se desplomó un 20,3% en Canarias, registrando el segundo mayor descenso de toda España, solo por detrás de Cantabria (20,5%) y por delante de plazas como Madrid (19,7%) o Baleares (15,4%). Sin embargo, esta retirada de capital exterior no ha abaratado el acceso a un techo para las familias isleñas.

En el conjunto del país, las operaciones cerradas por foráneos retrocedieron un 13%, su mayor ajuste desde el parón de 2020, según las estadísticas del Consejo General del Notariado. En total se firmaron 62.327 compraventas, lo que reduce el peso de este segmento al 18,3% del mercado, frente al 19,2% de 2025 y el 20,3% de 2024.

El impacto de suprimir las golden visas

El descenso más acusado se concentra en los extranjeros no residentes, un perfil vinculado al ahorro y la inversión en zonas turísticas como las Islas. Sus adquisiciones —que suponen el 37% del total foráneo— cayeron un 18% tras el fin de las golden visas. Cuando la normativa penaliza la llegada de ahorro internacional, las transacciones se frenan, aunque el grueso de la demanda sigue en manos de los extranjeros residentes, que protagonizan el 63,2% de las compras pese a retroceder un 9,7%.

El cambio de ciclo también ha alterado el mapa de nacionalidades. Por primera vez, los ciudadanos de Marruecos lideran las compras en España con 4.960 operaciones (el 8% del total y el 12,4% entre los residentes), desbancando a los británicos, clientes históricos del mercado canario, que pasan al segundo puesto con 4.541 adquisiciones (7,3%) tras dejarse un 21% en el último año. Les siguen italianos (6,6%), rumanos (6,4%) y alemanes (6,3%). En el segmento de no residentes, encabezan la lista Países Bajos (12,6%), Alemania (11,8%) y Reino Unido (10,4%).

Menos compras extranjeras, pero precios más altos

La prueba de que el problema radica en la escasez de oferta y no en la nacionalidad del comprador está en la evolución de los importes. Pese al desplome de las ventas a extranjeros en territorios como Canarias, los precios han seguido subiendo para todos los bolsillos debido a la falta de obra nueva.

Los compradores internacionales pagaron de media 2.644 euros por metro cuadrado, un 9,4% más. Los no residentes abonaron 3.493 euros/m2 (un 11,8% más), frente a los 2.102 euros/m2 de los extranjeros residentes (9,8% más) y los 1.971 euros/m2 que pagaron los compradores nacionales, quienes sufrieron un encarecimiento del 8,7%. La brecha entre residentes y no residentes marca así un máximo de 1.391 euros por metro cuadrado.

Por poder adquisitivo, los ciudadanos de Estados Unidos pagaron los precios más altos (3.948 euros/m2), seguidos de suecos, alemanes y suizos, mientras que los importes más bajos correspondieron a marroquíes (801 euros/m2) y rumanos (1.439 euros/m2). En volumen de operaciones, mientras se hunden las compras de rusos (-26,2%), chinos (-26,1%) y estadounidenses (-22%), solo crecen las de venezolanos (10,2%) y colombianos (7,4%), dos comunidades con fuerte arraigo en el Archipiélago que siguen buscando refugio patrimonial en las Islas.