La ley canaria de autoridad docente pasa al Pleno tras superar su dictamen en comisión

La futura ley canaria de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado ha superado este jueves un nuevo trámite parlamentario después de que la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes aprobara su dictamen.

El texto pasa ahora al próximo Pleno del Parlamento de Canarias, donde afrontará el procedimiento para su aprobación definitiva.

La iniciativa busca reforzar la protección del profesorado ante conflictos y alteraciones de la convivencia en las aulas, además de establecer medidas de apoyo jurídico y psicológico.

Apoyo del Gobierno y abstención de la oposición

El dictamen salió adelante con los votos de los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI.

El PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y la diputada no adscrita Marta Gómez optaron por la abstención. Las enmiendas presentadas por estos grupos fueron rechazadas durante la comisión.

Desde NC-BC, Carmen Hernández defendió la necesidad de seguir buscando consenso antes de la votación definitiva y reclamó que la norma garantice una asistencia jurídica y psicológica gratuita, inmediata y especializada cuando un docente sufra una agresión, amenaza, acoso o conflicto grave.

El PSOE también se abstuvo. Su diputado Marcos Francisco Hernández Guillén cuestionó la capacidad de la propuesta para introducir novedades respecto a la legislación ya existente y advirtió de que la reiteración de normas puede generar problemas de seguridad jurídica.

Protección jurídica y convivencia en las aulas

La diputada de ASG Melody Mendoza destacó la evolución que ha experimentado la propuesta durante su tramitación y recordó que incluso ha cambiado su denominación hasta convertirse en una ley de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado.

Desde el PP, Sonsoles Martín defendió la necesidad de proporcionar al profesorado un marco de protección jurídica y reconocer el principio de veracidad, al tiempo que señaló que el siguiente paso será desarrollar la futura norma, especialmente en materia de convivencia.

Coalición Canaria incidió en que el objetivo no es establecer un modelo educativo autoritario ni enfrentar al profesorado con alumnado y familias. Su diputado Miguel Yonathan Martín defendió que la norma pretende reconocer la autoridad educativa y acompañarla con mecanismos de mediación, orientación y protección.

La iniciativa contempla medidas de asistencia jurídica y psicológica al profesorado y busca reforzar su posición ante situaciones conflictivas en el ejercicio de sus funciones.

El dictamen queda ahora en manos del Pleno del Parlamento, último trámite señalado antes de que la propuesta pueda convertirse definitivamente en ley.