La rebaja del IRPF por la inflación devuelve a Canarias al grupo de comunidades más atractivas para invertir

Canarias ha recuperado la quinta plaza entre las comunidades autónomas con un sistema tributario más atractivo para la actividad económica. Según recoge el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2026, elaborado por el centro de estudios Tax Foundation, las Islas logran superar a La Rioja y devuelven al territorio la posición que había cedido el ejercicio anterior. En un escenario nacional marcado por la disparidad entre administraciones, pequeños ajustes normativos determinan la capacidad de una región para retener ahorro o atraer capital.

El avance del Archipiélago en esta clasificación responde a una decisión técnica adoptada el pasado mes de diciembre. El Ejecutivo autonómico aprobó entonces una deflactación del 2,1% en la escala autonómica del IRPF. La autora del estudio, la economista Cristina Enache, señala este movimiento como la causa directa de la mejora en la tabla.

En términos económicos, deflactar la tarifa evita que las subidas salariales destinadas a compensar el coste de la vida empujen al trabajador a un tramo superior de tributación. No supone una rebaja de impuestos en sentido estricto, sino impedir que la inflación opere como un recargo silencioso sobre las nóminas de las familias canarias.

El margen de mejora en renta y Patrimonio

A pesar de haber escalado hasta el quinto lugar del mapa nacional, el análisis de Tax Foundation identifica áreas donde la estructura tributaria isleña todavía frena la tracción económica. El documento expone que el Archipiélago tiene recorrido para aliviar la factura que soportan tanto el ahorro como el trabajo cualificado.

En lo relativo al Impuesto sobre el Patrimonio, Enache plantea que Canarias ganaría enteros si introdujera una bonificación equivalente a la diferencia entre la cuota autonómica y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. De este modo, el capital residente en las Islas no sufriría una penalización adicional respecto al marco estatal y se evitaría la salida de patrimonios hacia otras plazas.

El segundo ajuste propuesto afecta a la tabla del impuesto sobre la renta. La economista apunta que la comunidad podría reducir hasta tres tipos del IRPF, dejando el tipo máximo autonómico en el 23%. Con este cambio, el gravamen marginal máximo conjunto, sumando el tramo estatal y el canario, quedaría en el 47,5%, una cifra alineada con la que aplica Alemania.

Para consolidar el alivio logrado este año y no depender de la discrecionalidad política de cada presupuesto, el informe sugiere instaurar una deflactación autonómica automática anual. Esta medida ajustaría de forma permanente todos los tramos del impuesto, así como los mínimos personales y familiares, al ritmo real de los precios.

Dos modelos frente a frente en España

La posición de Canarias se enmarca en una clasificación nacional dividida en dos bloques. En la parte alta, la Comunidad de Madrid lidera el índice por séptimo año consecutivo y amplía su ventaja en 0,10 puntos. Es la única región española sin impuestos propios y con un tipo máximo de IRPF del 45%, equiparable al de economías como Reino Unido, Suiza, Noruega o los países bálticos.

La estrategia madrileña descansa en liberar renta disponible mediante bonificaciones en Sucesiones y Patrimonio, además de nuevas rebajas previstas en los Presupuestos de 2027. Entre ellas figura reducir del 6% al 4% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (TPO) en la compra de vivienda usada para menores de 40 años, en inmuebles de hasta 450.000 euros, lo que dejará 114 millones de euros en el bolsillo de unos 40.000 jóvenes. También recortará del 0,75% al 0,4% Actos Jurídicos Documentados para obra nueva y aplicará otra deflactación de medio punto en el IRPF, situando sus tipos entre el 8% y el 20%.

En el extremo opuesto se sitúa Cataluña, que repite por séptimo año en el último puesto con una nota de 4,5 sobre 10, acompañada en el furgón de cola por Asturias, Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha. Con el doble de tributos autonómicos que la media, un gasto público récord de 49.162 millones de euros y tipos en transmisiones patrimoniales que llegan al 13%, y al 20% para grandes tenedores, el caso catalán muestra a Canarias los efectos de encarecer el coste fiscal a las rentas medias y a la inversión inmobiliaria. Para las Islas, continuar por la senda de la moderación tributaria se presenta como la vía más directa para sostener su competitividad.