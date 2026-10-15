Las 152 viviendas de Las Rehoyas volverán a licitarse en 2027 y podrían irse más allá de 2028

Las 152 viviendas vinculadas al Plan de Reposición de Las Rehoyas afrontan un nuevo retraso después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya situado en el segundo semestre de 2027 la previsión para volver a licitar unas obras que permanecen paralizadas.

La promoción, situada en la calle Doctor Alfonso Chiscano Díaz, en la trasera del Hospital Doctor Negrín, arrastra ya varios años de demora. Su finalización llegó a estar prevista inicialmente para 2025 y posteriormente se desplazó hasta 2028, un horizonte que ahora vuelve a quedar en duda ante los trámites todavía pendientes.

El contrato sigue pendiente de resolución

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explicó en comisión de Pleno que el contrato actual se encuentra en procedimiento de resolución.

El trámite comenzó el pasado 23 de marzo y actualmente permanece pendiente de un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, circunstancia que ha provocado una nueva suspensión del plazo para resolver el expediente.

El contrato con Construplan, Construcciones y Planificación fue formalizado el 1 de diciembre de 2022, con un presupuesto de 14.043.971 euros y un plazo inicial de ejecución de 27 meses.

Sin embargo, los trabajos se paralizaron cuando la ejecución todavía no alcanzaba el 20%.

Nueva licitación en la segunda mitad de 2027

Roque señaló que Geursa ya ha redactado un proyecto modificado que está siendo evaluado y supervisado por el servicio municipal de Urbanismo.

La previsión trasladada por el concejal es que las obras puedan volver a salir a concurso durante el segundo semestre de 2027.

A partir de ese momento todavía deberán abrirse los plazos para presentar ofertas, valorar las propuestas, adjudicar el nuevo contrato y posteriormente reanudar los trabajos.

La promoción forma parte del Plan de Reposición de Las Rehoyas, que contempla actuaciones para 2.558 familias. El proyecto de Doctor Chiscano incluye viviendas de dos y tres dormitorios, con superficies de entre 60 y 80 metros cuadrados, además de aparcamientos, trasteros y zonas verdes.

También prevé pisos adaptados para personas con movilidad reducida, aislamiento acústico y térmico y sistemas de energía renovable mediante paneles solares para la producción de agua caliente.

El PP cuestiona que puedan estar terminadas en 2028

El concejal del PP Gustavo Sánchez mostró su preocupación por los nuevos plazos y recordó que resolver el contrato actual no supondrá la reanudación inmediata de las obras.

El edil considera que la previsión de licitar nuevamente en la segunda mitad de 2027 introduce más incertidumbre sobre la posibilidad de cumplir con 2028 como fecha de finalización.

Por ahora, el Ayuntamiento no ha anunciado una nueva fecha definitiva para entregar las 152 viviendas. Con el contrato actual todavía pendiente de resolución y una nueva licitación prevista para 2027, el calendario vuelve a quedar abierto para una promoción que inicialmente debía estar terminada en 2025.