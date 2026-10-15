Las Palmas pide ser zona tensionada y el Gobierno canario le reprocha permitir convertir viviendas en hoteles

La solicitud de Las Palmas de Gran Canaria para ser declarada zona de mercado residencial tensionado ha abierto un nuevo enfrentamiento con el Gobierno de Canarias por las políticas de vivienda y el desarrollo urbanístico de la capital.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha reprochado este jueves al Ayuntamiento que haya permitido la transformación de edificios residenciales completos en hoteles y alojamientos turísticos mientras reclama ahora la declaración de todo el municipio como zona tensionada.

Rodríguez sostuvo en el Parlamento de Canarias que el planeamiento urbanístico municipal ha posibilitado estos cambios de uso y señaló que el Consistorio podría haber modificado su Plan General para impedirlos.

El consejero responsabilizó además al gobierno municipal de haber contribuido, a su juicio, a reducir la oferta residencial y a la salida de vecinos de barrios como Guanarteme.

La petición afecta a todo el municipio

El debate se produjo durante una pregunta de la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández sobre la tramitación de la solicitud presentada por el Ayuntamiento.

La Ley estatal de Vivienda de 2023 permite declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando se cumplen determinados requisitos, aunque la declaración requiere seguir previamente un procedimiento administrativo.

Según explicó Rodríguez, Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado que la medida se aplique al conjunto del municipio y no únicamente a determinados barrios.

El Gobierno de Canarias ha requerido al Ayuntamiento documentación adicional dentro de la tramitación. Hernández, por su parte, acusó al Ejecutivo autonómico de retrasar el procedimiento y defendió que la declaración permitiría limitar los precios del alquiler.

Choque por el efecto del límite a los alquileres

La diputada de NC puso como ejemplo Cataluña y afirmó que los datos oficiales reflejan una reducción de los alquileres en los 302 municipios donde se ha aplicado esta medida.

Rodríguez cuestionó esa interpretación y sostuvo que la caída de la media se explica por la reducción de los alquileres superiores a 2.500 euros, mientras que las rentas más bajas no habrían descendido.

También afirmó que la oferta de viviendas se ha reducido en más de un 20% en ese territorio.

El consejero defendió que cualquier limitación de los precios debe ir acompañada de medidas destinadas a aumentar la oferta residencial, mientras continúa la tramitación solicitada por Las Palmas de Gran Canaria para declarar todo el municipio como zona de mercado residencial tensionado.