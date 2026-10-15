NC pide que se "deniegue" la autorización de las macro granjas de lubinas en La Aldea

Nueva Canarias-Boque Canarista (NC) ha informado, en una nota de prensa este jueves, que va a presentar alegaciones contra las macro granjas de lubinas en La Aldea.

El partido político canario se ha mostrado en "contra" de la instalación de granjas marinas de lubinas previsto en la ZIA-GC-9 en la costa aldeana. Desde la formación política han destacado que en la documentación expuesta a información pública, se identifican "deficiencias que afectan a aspectos esenciales del proyecto y de su evaluación ambiental". Además de señalar que esos defectos son "incompatibles con la instalación y funcionamiento" de esas macro granjas marinas en su territorio.

El secretario general de NC en La Aldea, Pedro Suárez Moreno, se ha pronunciado al respecto, dejando claro que, como ya se anunció anteriormente, que "no iban a permitir la instalación de la macro granja marina en la costa aldeana".

Nueva Canarias pide que se "deniegue" la concesión, que según su secretario general, es contraria a los valores que ellos defienden", entre otras cuestiones, también a sus "convicciones medioambientales, identitarios, de apoyo al sector primario, al patrimonio y al desarrollo de la pesca artesanal", argumentan.

Nueva Canarias, durante el comunicado de prensa, concluyen que seguirán exigiendo que se "deniegue la autorización" y la "concesión acuícola solicitadas", garantizando así, la "no instalación de las jaulas marinas" en la costa aldeana.