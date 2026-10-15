NC, Podemos, IU y Sumar firman lista única en Canarias para el 29-N

Nueva Canarias (NC), Podemos, Izquierda Unida (IU) y Sumar han alcanzado un acuerdo para concurrir en una única papeleta a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tanto al Congreso de los Diputados como al Senado por las circunscripciones del Archipiélago. Las cuatro organizaciones prevén formalizar y presentar públicamente la confluencia este viernes, a la espera de acordar la denominación oficial de la marca y resolver las cuestiones jurídicas finales antes del cierre del plazo legal de registro.

El entendimiento alcanzado en las islas contrasta con el escenario estatal, donde las fricciones entre las direcciones nacionales de Podemos y Sumar mantienen encallado el Frente Amplio. A pesar de admitir que resulta inevitable seguir de reojo las tensiones en Madrid, los responsables autonómicos de la formación morada destacan que la negociación en Canarias ha respondido a una dinámica propia, similar a los acercamientos logrados en la Comunidad Valenciana o Aragón.

Reparto de puestos y proceso de primarias

El acuerdo es fruto de meses de contactos previos iniciados en la pasada primavera, periodo en el que Sumar celebró su asamblea constituyente en las islas el 11 de abril abogando por la unidad de la izquierda. Para concretar el orden de los puestos en las listas electorales, las distintas formaciones han debido realizar concesiones, un proceso en el que desde Izquierda Unida señalan que han prevalecido el pragmatismo y la generosidad para priorizar el consenso organizativo sobre las aspiraciones individuales.

De forma paralela, Podemos desarrolla sus votaciones primarias internas para ratificar a sus representantes en las candidaturas de las generales. Yolanda Iratxe Serrano, Miguel López Martínez y Silvia Jaén optan a la lista al Congreso, mientras que Pedro Felipe Alonso concurre para el Senado. Del frente progresista ha quedado fuera Drago Canarias por decisión propia, un descuelgue que desde Podemos han calificado como una «decepción».

Proyección de Podemos para las elecciones autonómicas y locales

Al margen del pacto para el 29N, la formación morada ha definido sus encabezamientos de lista de cara a los comicios autonómicos, insulares y municipales de mayo de 2027. Gemma Martínez Soliño liderará la candidatura al Parlamento de Canarias tras imponerse en primarias, mientras que Noemí Santana aspirará a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Ruiz a la de Santa Cruz de Tenerife y el exdiputado Manuel Marrero a la de San Cristóbal de La Laguna.

Para las corporaciones insulares, Podemos ha designado a María del Cristo González para el Cabildo de Tenerife, Rafael Segura para Gran Canaria, María Antonia Perera para Lanzarote y David Lana para La Palma. Desde la organización recuerdan, no obstante, que estos nombres corresponden a una fase interna y que deberán ser negociados posteriormente con los socios que integren la alianza progresista en la cita electoral de 2027.