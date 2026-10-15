Paloma Hernández, la apuesta del PSOE al Senado por Fuerteventura para el 29-N

El Partido Socialista de Fuerteventura avanza en la configuración de sus candidaturas con vistas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Comité Insular de la organización, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Insular (CEI), ha acordado por unanimidad proponer a Paloma Hernández Cerezo como candidata al Senado por la circunscripción insular de Fuerteventura.

La propuesta socialista para la Cámara Alta se completa con la designación de Víctor Modesto Alonso Falcón, quien ocupará el puesto de candidato suplente en la representación de la isla.

Compromiso y perfil de los candidatos

El secretario general del PSOE de Fuerteventura, Blas Acosta, enmarcó la decisión en el compromiso de la formación con el proceso democrático, señalando que el resultado de las urnas influirá de manera directa en el sostenimiento de los servicios públicos, el sistema de pensiones y la consolidación de los derechos sociales de la ciudadanía majorera, canaria y del conjunto del Estado.

Asimismo, Acosta valoró la trayectoria pública de Paloma Hernández y de Víctor Alonso, en la que remarcó su trayectoria en la gestión institucional, su sensibilidad para responder a las necesidades de la población y su acreditada lealtad institucional, factores que, según defendió, los sitúan como los candidatos idóneos para representar a Fuerteventura en la Cámara Alta y ejercer una representación eficaz de la isla en las Cortes Generales.