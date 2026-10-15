Reabre la piscina municipal de Los Silos tras una sentencia favorable de la Audiencia Nacional

El Gobierno de Canarias ha comunicado la reapertura la piscina municipal de Los Silos tras la sentencia favorable de la Audiencia Nacional, que justamente, ha anulado la decisión del Estado de denegar al ayuntamiento su concesión.

La instalación lleva cerrada desde 2019, y ahora, después de ese fallo judicial, el ayuntamiento podrá comenzar el proceso para tramitar la regularización de la situación de la instalación. Aunque, según recoge la nota, la decisión "no es firme, ya que puede ser recurrida por el Estado".

Desde Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, se ha destacado en nota de prensa, la "importancia social" de la piscina municipal de Los Silos en Tenerife.

"Con valor para el disfrute de los vecinos y acceso seguro al mar"

Según ha resaltado el director general de Costas, Antonio Acosta, ha manifestado el "valor" de esta instalación para el disfrute de los vecinos y el "acceso seguro al mar", especialmente en zonas del litoral con una orografía escarpada.

Una sentencia, fechada el pasado 6 de octubre, que ha apuntado la "relevancia social" de este espacio, que forma parte de una zona de ocio y disfrute para los vecinos del municipio tinerfeño. En el fallo judicial además han señalado que mantiene una "vinculación histórica" con el mar y el litoral del norte de la isla canaria.

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha manifestado que determinados enclaves costeros, como el de Los Silos, realiza una función destacable para "facilitar el acceso al mar" en "condiciones de seguridad", con especial atención para los niños y personas mayores. Una accesibilidad marcada por las diferentes características geográficas de buena parte del litoral canario que "dificultan el acceso al mar".

En relación a este motivo, ha subrayado la "necesidad de compatibilizar la protección ambiental y patrimonial" de la costa con su "mantenimiento de usos social", siempre teniendo en cuenta los "criterios de seguridad y a las necesidades" de la población. Acosta le da gran "importancia a la identidad y relación histórica", con el mantenimiento de esos espacios que forman parte de los vínculos de los municipios canarios con el mar.

"Es importante el respeto de las competencias de Canarias" en materia de costas, ha destacado Acosta, dejando clara su defensa por el "diálogo y el consenso" para realizar avanzar en la gestión y protección del litoral canario.

Por último, el director genera ha concluido que "confían en que el Gobierno de España asuma de forma definitiva" la decisión de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la piscina de Los Silos.