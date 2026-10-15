Santa Cruz pone a la venta 1.220 bonos este viernes para gastar el domingo en 36 comercios

Santa Cruz de Tenerife pondrá a la venta este viernes 16 de octubre un total de 1.220 Bonos Consumo Domingo correspondientes a la tercera jornada de la campaña.

Los bonos estarán disponibles desde las 10:00 horas y podrán utilizarse el domingo 18 de octubre en alguno de los 36 establecimientos comerciales adheridos a la iniciativa.

A la venta hasta el domingo o hasta agotarse

Las personas interesadas podrán adquirirlos hasta las 12:00 horas del propio domingo o hasta que se agoten las existencias.

Cada bono solo podrá canjearse durante la jornada indicada y en los establecimientos participantes en la campaña. Tanto la compra como la consulta de los comercios adheridos pueden realizarse a través de la web bonoconsumosantacruz.com.

La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fauca, permanecerá activa durante los domingos de octubre.

El 98,33% de los bonos se canjeó la pasada jornada

Durante el domingo 11 de octubre se canjeó el 98,33% de los bonos vendidos, lo que generó 31.049,01 euros de ingresos en los comercios participantes.

En aquella jornada participaron 37 establecimientos y más de una decena alcanzaron el límite de 1.500 euros en canjes. Además, el 97,3% de los negocios participantes utilizó al menos un bono.

Los Bonos Consumo Domingo están dirigidos exclusivamente a establecimientos de comercio minorista situados en la Zona de Gran Afluencia Turística de Santa Cruz que cumplan los requisitos de la campaña.

Tras esta nueva puesta a la venta, todavía quedarán otras jornadas de la iniciativa durante los domingos restantes de octubre.