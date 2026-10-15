Testimonios de mujeres por presunto acoso sacuden el activismo ambiental canario

Varios testimonios difundidos durante las últimas horas en redes sociales han situado bajo el foco a un activista ambiental de Canarias, al que distintas mujeres atribuyen presuntas conductas de acoso y proposiciones de carácter sexual, según informa Diario de Avisos.

Las acusaciones han circulado después de que personas vinculadas a la divulgación ambiental abrieran sus mensajes privados para recoger experiencias de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares, principalmente en Tenerife.

Por el momento, las identidades de las mujeres no se han hecho públicas y no consta públicamente la presentación de denuncias ante la Policía o los juzgados. Los testimonios tampoco han sido verificados individualmente de forma independiente y la persona señalada mantiene su presunción de inocencia.

Relatos difundidos a través de las redes

La iniciativa surgió a raíz de una campaña para visibilizar posibles situaciones de acoso sexual relacionadas con el ámbito del buceo y la divulgación marina.

A partir de ahí, varios perfiles relacionados con el activismo ambiental comenzaron a recibir relatos privados de mujeres que atribuían comportamientos inapropiados a una misma persona.

Según esos testimonios, algunos encuentros que inicialmente estaban relacionados con actividades como el buceo o la observación de fauna marina habrían terminado supuestamente en proposiciones sexuales o insinuaciones no previstas por las mujeres.

Quienes han difundido la existencia de estos relatos han evitado publicar nombres o reproducir experiencias privadas de las afectadas y han expresado su disposición a respaldar a aquellas que decidan contar públicamente lo sucedido.

Canarias Tiene un Límite apartó a una persona de sus espacios

En medio de la difusión de los testimonios, Canarias Tiene un Límite ha comunicado que tiempo atrás recibió informaciones que le generaron preocupación por posibles situaciones de violencia machista.

Según la plataforma, esta circunstancia llevó a activar sus mecanismos internos de prevención y, como medida preventiva, a apartar de sus espacios de encuentro, asambleas y toma de decisiones a una persona señalada, además de interrumpir cualquier colaboración con ella.

El colectivo no ha identificado públicamente a esa persona y asegura que ha mantenido la confidencialidad de la información recibida para respetar la voluntad y los tiempos de las mujeres afectadas.

La plataforma también ha advertido de que la visibilidad adquirida por determinadas personas dentro de los movimientos sociales puede generar posiciones de influencia, incluso cuando no ocupan cargos o responsabilidades formales.

Sin pronunciamiento público del señalado

Hasta el momento, la persona a la que apuntan los testimonios no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones, según la información disponible.

Tampoco se conoce con precisión cuántas mujeres han trasladado experiencias similares ni si alguna de ellas tiene previsto acudir a la vía judicial.

La difusión de los relatos ha abierto así un debate dentro del activismo ambiental canario sobre los mecanismos de prevención y respuesta ante posibles comportamientos de violencia machista y sobre la gestión de situaciones que afectan a personas con una elevada visibilidad pública.