Tres mujeres de Tenerife, La Palma y Fuerteventura, reconocidas por su trabajo en el medio rural

Tres mujeres vinculadas a la pesca, la artesanía y el sector agrario han sido reconocidas este jueves en el Parlamento de Canarias con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

El encuentro ha puesto el foco en las trayectorias de Ana Vanesa Expósito Benítez, Saray Lorenzo y María Antigua Trujillo Alonso, procedentes de Tenerife, La Palma y Fuerteventura, respectivamente.

De la pesca artesanal a los oficios tradicionales

Ana Vanesa Expósito es pescadora y patrona de una embarcación dedicada a la pesca artesanal de artes menores en Tenerife, un oficio que históricamente ha contado con una mayor presencia masculina.

Desde La Palma, Saray Lorenzo representa la recuperación de los oficios tradicionales. Tras vivir y trabajar durante varios años en distintos países, regresó a la isla y en 2022 creó Kasay Handmade.

Su proyecto está orientado a conservar técnicas artesanales como la cestería de palma y el macramé, prácticas que buscan mantenerse frente al riesgo de pérdida de conocimientos tradicionales.

Producto local y gastronomía en Fuerteventura

La tercera homenajeada ha sido María Antigua Trujillo Alonso, responsable de Mercados Agrarios de Fuerteventura y especialista en enogastroturismo.

Su trabajo está centrado en la promoción del producto local y la gastronomía vinculada al territorio. En 2026 recibió además el Premio Más Mujer en la modalidad de Sector Primario.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, defendió durante el acto la necesidad de dar visibilidad a referentes femeninos en profesiones en las que históricamente las mujeres han tenido menor presencia.

El homenaje ha servido así para reconocer tres trayectorias diferentes unidas por su relación con el medio rural, el sector primario y los oficios tradicionales de Canarias.