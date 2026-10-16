Ángel Víctor Torres a los manifestantes por la vivienda: "si no votan al PSOE, solo queda llorar"

El ministro de Política Territorial y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha supeditado las reclamaciones del movimiento por la vivienda a los intereses de su propia formación de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. Tras semanas de protestas e indignación ciudadana en las calles para exigir un techo digno y detener los desahucios, Torres se dirigió a los manifestantes en Las Palmas de Gran Canaria, tras presidir el Comité Regional del PSOE que ratificó las candidaturas en las islas, para lanzarles un mensaje en forma de ultimátum. El dirigente les instó a votar por las siglas que «protegen sus intereses», advirtiéndoles de que, si optan por otras papeletas, «después ya no hay tiempo si han votado distinto» y únicamente les quedará como alternativa «ir a llorar» tras conocerse el escrutinio.

Exoneración del Gobierno central y atribución de culpas al PP

En lugar de plantear autocrítica o balance sobre las políticas del Ejecutivo central para abaratar los precios del alquiler, Torres canalizó la bronca de la calle señalando de forma exclusiva a los gobiernos autonómicos del Partido Popular. El ministro acusó a los dirigentes populares de «poner palos en las ruedas» al desarrollo de la Ley de Vivienda y al sistema de financiación, achacándoles que su negativa a declarar zonas tensionadas es lo que «ha provocado la reacción ciudadana ante un derecho constitucional». Asimismo, construyó un relato maniqueo de la contienda electoral al asegurar que «los ricos» apoyan abiertamente a las fuerzas que defienden a «bancos o fondos buitre», erigiendo al PSOE como el único garante de la vivienda pública en España.

Alarde triunfalista y la apelación al voto útil

Frente a la urgencia social de las familias trabajadoras, el ministro priorizó en su discurso las métricas y la maquinaria orgánica de su partido. Torres presumió de que el PSOE acumula ocho victorias electorales consecutivas en la comunidad autónoma y aseveró que «la mayoría de este país se parece al PSOE», convencido de revalidar el triunfo en las urnas. Sin ofrecer compromisos inmediatos desde la gestión gubernamental, el líder socialista emplazó a los trabajadores a reflexionar sobre quién defenderá sus necesidades desde La Moncloa, concluyendo que la cita del 29N es «la oportunidad más importante» para los manifestantes, convirtiendo de este modo la protesta social en un simple caladero de votos para la candidatura socialista.