Astrid Pérez recibe el informe sobre pobreza y exclusión en Canarias

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, mantuvo una reunión con la presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias), Esther Gálvez, y el vicepresidente de la entidad, Fernando Rodríguez. Durante el encuentro, los representantes del tercer sector hicieron entrega a Pérez del informe El estado de la pobreza 2026, documento que examina la realidad social de la comunidad.

El diálogo se centró en la evolución de los distintos indicadores de vulnerabilidad y en la identificación de los retos prioritarios para consolidar los avances registrados en los últimos años. Entre las asignaturas pendientes, el informe sitúa en el centro de la atención la situación de la infancia y las necesidades de los colectivos y familias con mayor nivel de desprotección en el archipiélago.

Implicación institucional y diagnóstico social

Durante el encuentro, Astrid Pérez recalcó la importancia de sostener el compromiso de las instituciones públicas para avanzar hacia una sociedad con menores cuotas de desigualdad. La presidenta parlamentaria señaló que, si bien la trayectoria reciente muestra señales de mejora, no cabe la complacencia ante realidades como la pobreza infantil, lo que exige reforzar la labor coordinada entre los organismos públicos y las organizaciones sociales.

Asimismo, Pérez subrayó el valor del informe elaborado por EAPN Canarias como herramienta indispensable para diagnosticar las carencias del tejido social, identificar las demandas reales de la población e instrumentalizar políticas públicas de manera eficaz para reducir la brecha de desigualdad.

Objetivo 2030 y alianza multipartita

Por su parte, la presidenta de EAPN Canarias, Esther Gálvez, insistió en dar continuidad a las medidas que han demostrado efectividad y en fortalecer el respaldo a quienes atraviesan mayores dificultades. Gálvez valoró los resultados positivos logrados en los ejercicios recientes como prueba de que es posible revertir la situación, aunque recordó que el reto continúa siendo de gran magnitud, especialmente en lo relativo a la infancia desfavorecida.

El encuentro concluyó con la ratificación del objetivo compartido de reducir la pobreza a la mitad en Canarias para el año 2030, una meta estratégica que requerirá una alianza continua y estructurada entre las administraciones públicas, el tejido asociativo y el conjunto de la sociedad insular.