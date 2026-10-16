Borja Sémper advierte de que el Partido Popular apostará por el retorno de los inmigrantes

Canarias vuelve a situarse en el centro del debate migratorio nacional. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha anunciado en Tenerife que su partido quiere cambiar el rumbo de la política migratoria en la próxima legislatura y sustituir el reparto de inmigrantes por las expulsiones de quienes se encuentren en situación irregular.

"En la siguiente legislatura, no hablaremos de reparto, sino de retorno", ha afirmado Sémper, que ha cuestionado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido una política migratoria más contundente.

El dirigente popular ha insistido en que España no debe acoger a más inmigrantes en situación irregular que no dispongan de un contrato de trabajo previo. "España no puede acoger un solo inmigrante más que no venga con un puesto de trabajo", ha asegurado durante su comparecencia en Tenerife.

El retorno de los menores extranjeros

Sémper también ha abordado la situación de los menores extranjeros no acompañados, un asunto especialmente relevante en el debate sobre la acogida migratoria. El portavoz del PP ha defendido que, tras recibir la atención humanitaria necesaria, se debe priorizar su regreso con sus familias y, si no es posible localizarlas, recurrir a las autoridades de sus países de origen.

"La política social marroquí no se puede hacer con los servicios públicos españoles", ha señalado el dirigente popular, que rechaza que España asuma en solitario los costes derivados de esta situación.

Las propuestas del PP plantean así un cambio de orientación en la política migratoria, con el retorno como prioridad frente a la redistribución territorial de los inmigrantes.