Cabildo de Fuerteventura autoriza retirar el tendido eléctrico de las Dunas de Corralejo

El Cabildo de Fuerteventura ha autorizado la retirada de la línea aérea de alta tensión conocida como Gran Playa, que atraviesa de este a oeste el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en el municipio de La Oliva. La actuación permitirá eliminar el impacto visual de esta infraestructura en uno de los espacios naturales más valiosos de Canarias.

La autorización del servicio insular de Ordenación del Territorio desbloquea una intervención pendiente en un enclave protegido por la Red Natura 2000, la red europea destinada a conservar la biodiversidad. La retirada del tendido busca reducir la afección paisajística y ambiental de las torretas y el cableado en el entorno dunar.

La actuación cuenta con el respaldo técnico de la Administración insular y se ajusta a la normativa que regula este espacio natural. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque prohíbe expresamente los tendidos aéreos en el perímetro de las dunas. La revisión de este documento se encuentra actualmente en tramitación por parte del Cabildo.

Con la autorización concedida, Edistribución Redes Digitales, filial de distribución de Endesa, podrá acometer el desmontaje de la infraestructura, aunque deberá cumplir una serie de condiciones para proteger el terreno durante los trabajos.

Entre las exigencias fijadas por el Cabildo figura la obligación de utilizar únicamente las vías existentes y los senderos consolidados. La empresa no podrá abrir nuevos caminos ni pistas de acceso para ejecutar la retirada. Además, si los trabajos causan daños en el entorno, deberá restaurar las zonas afectadas.

El Cabildo actualiza los planes de los espacios naturales

La actuación se enmarca en el trabajo de actualización de los instrumentos de ordenación de los espacios protegidos de Fuerteventura. Los equipos técnicos del Cabildo trabajan en los planes de los parques naturales de Jandía, Corralejo y el Islote de Lobos, así como en el del Parque Rural de Betancuria.

Estos documentos establecen las condiciones de protección y los usos permitidos en cada espacio, con el objetivo de compatibilizar la conservación del patrimonio natural con la ordenación del territorio.