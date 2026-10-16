Canarias avanza en las ayudas a víctimas de violencia sexual con un decreto aún pendiente del Gobierno

Canarias ha dado un nuevo paso para regular las ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales después de que el Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad (ICI) aprobara este viernes la propuesta de decreto que establecerá el procedimiento para su concesión y pago.

La regulación responde a lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022 y deberá ahora continuar su tramitación antes de ser sometida al Gobierno de Canarias para su aprobación.

Qué regulará el decreto

La propuesta establece los requisitos para acceder a estas ayudas y concreta conceptos como víctima de violencia sexual, víctima dependiente de la unidad familiar y personas a cargo.

También determinará la forma de acreditar la condición de víctima, los plazos para presentar las solicitudes, la cuantía de las ayudas, sus posibles prórrogas y los órganos responsables de gestionarlas.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló que la aprobación de la propuesta supone el respaldo del Consejo Rector a este marco antes de que continúe su recorrido administrativo.

Formación para profesionales

El Consejo Rector autorizó además al ICI a firmar un convenio con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias para reforzar la formación de profesionales que trabajan en la atención a mujeres víctimas de violencia.

Entre las actuaciones previstas figura el XX Encuentro Regional de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, con 12 horas de formación para 120 profesionales.

También se organizará la primera Jornada de Encuentro, Coordinación y Buenas Prácticas de los Centros de Asistencia Integral Especializada 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual y un curso sobre nuevos enfoques para el abordaje de la violencia de género.

Continuidad de VioGén y del teléfono 016

El órgano dio igualmente su autorización para continuar la colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad en el Sistema VioGén en Canarias.

También respaldó el convenio con el Ministerio de Igualdad para mantener el servicio telefónico 016 de información, atención y asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.

El Consejo Rector aprobó además la memoria anual de 2025, la previsión presupuestaria del Instituto Canario de Igualdad para el próximo año y su plan operativo para 2027.

La regulación de las ayudas económicas deberá superar ahora los siguientes trámites administrativos antes de llegar al Gobierno de Canarias, por lo que las condiciones definitivas todavía no están aprobadas.