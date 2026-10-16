Canarias presenta su borrador de Ley del Litoral y reclama más competencias para gestionar la costa

Canarias ha presentado el borrador de su futura Ley del Litoral, una propuesta que busca adaptar la regulación de la costa a las particularidades territoriales y ambientales del Archipiélago y abordar la gestión de playas, espacios costeros y asentamientos tradicionales.

El texto se dio a conocer durante el I Congreso de Costas Canarias, celebrado en Gran Canaria, donde el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, reclamó que la comunidad autónoma disponga de más competencias y herramientas para gestionar su litoral.

Rodríguez sostiene que el actual traspaso competencial resulta insuficiente para responder a las necesidades de Canarias y defiende avanzar hacia un marco que permita compatibilizar la protección de la costa con la realidad de las poblaciones que históricamente han vivido junto al mar.

Playas, charcos y piscinas naturales

El borrador aborda la planificación y clasificación de los diferentes tramos del litoral, los espacios libres, los usos compatibles y el mantenimiento y regeneración de las playas.

También plantea dar un tratamiento específico a los charcos y piscinas naturales, espacios de baño tradicionales de Canarias con características diferentes a las de una playa convencional.

La propuesta incluye además cuestiones relacionadas con las servidumbres de protección, tránsito y acceso al mar, así como criterios sobre accesibilidad peatonal y los usos que podrían autorizarse en estas zonas.

Los núcleos costeros tradicionales entran en la futura norma

Otro de los ámbitos incluidos en el documento es la situación de los núcleos costeros tradicionales.

La propuesta plantea reconocer sus valores históricos, pesqueros, marítimos y sociales y estudiar fórmulas para ordenar estos asentamientos y mejorar sus servicios básicos, manteniendo al mismo tiempo sus características y evitando su crecimiento o extensión.

El texto también incorpora principios relacionados con el uso y disfrute del litoral, el desarrollo sostenible, la integración de la planificación costera y la conservación de las aguas.

Entre los mecanismos previstos figura un Foro del Litoral como espacio de participación y coordinación, además del refuerzo de herramientas de información para mejorar el conocimiento de la costa.

Un borrador que inicia ahora su participación

La presentación técnica corrió a cargo de Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, quien explicó que la propuesta parte del Estatuto de Autonomía y del reconocimiento de las aguas canarias, siempre dentro del marco jurídico vigente.

El Gobierno de Canarias defiende que la futura regulación permita concretar conceptos cuya aplicación ha generado dificultades y adaptar la normativa general a las particularidades del Archipiélago.

El I Congreso de Costas Canarias reunió a alrededor de 200 participantes durante sus dos jornadas y sirvió como escenario para presentar un borrador que inicia ahora su proceso de participación antes de continuar con la tramitación de la futura Ley del Litoral.