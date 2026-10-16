Canarias reduce un 70,2% los lanzamientos ligados al alquiler y registra 99 entre abril y junio

Los órganos judiciales de Canarias registraron 99 lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos durante el segundo trimestre de 2026, un 70,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Entre abril y junio de 2025 se habían contabilizado 332, por lo que en un año se produjeron 233 lanzamientos menos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.

El descenso registrado en Canarias fue superior al del conjunto de España, donde estos procedimientos bajaron un 57,7%, desde 5.299 hasta 2.244. El archipiélago presentó además la tercera mayor reducción interanual entre las comunidades autónomas, únicamente por detrás de La Rioja y Madrid.

Los alquileres concentran casi seis de cada diez lanzamientos

Canarias registró una tasa de 4,4 lanzamientos derivados de arrendamientos por cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo de los 4,6 de media nacional.

Los relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos representaron el 59,3% de los 167 lanzamientos practicados en las islas durante el trimestre.

Si se tienen en cuenta todas las causas, el número total descendió un 58,9%, desde los 406 del segundo trimestre de 2025 hasta los 167 registrados entre abril y junio de este año.

La evolución, sin embargo, no fue igual en todos los procedimientos. Los lanzamientos procedentes de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%, al pasar de 50 a 53, mientras que los derivados de otras causas bajaron de 24 a 15.

Además, durante el trimestre se iniciaron 271 procedimientos de ejecución hipotecaria en Canarias, un 17,9% menos que los 330 contabilizados un año antes. Esta cifra corresponde a procedimientos iniciados y no a lanzamientos ejecutados.

Más de ocho de cada diez sentencias sobre alquiler fueron por impago

Los juzgados canarios dictaron durante el segundo trimestre 202 sentencias sobre arrendamientos de vivienda.

De ellas, 164, el 81,2%, correspondieron a demandas en las que la acción principal era la falta de pago de la renta o cantidades similares.

En estos procedimientos, 139 demandas fueron estimadas íntegramente, 13 de forma parcial y 12 fueron desestimadas. De este modo, el 92,7% de las sentencias relacionadas con impagos acogieron total o parcialmente las pretensiones de la parte demandante.

También se dictaron diez sentencias por denegación de prórroga y otras 28 por causas diferentes.

Los órganos judiciales emitieron además 219 decretos relativos a arrendamientos de vivienda, entre ellos 66 de entrega de posesión, cuatro de enervación por pago de la deuda y 82 de archivo para ejecución.

Estas resoluciones no pueden sumarse a los lanzamientos como si formasen parte de un único recuento de desahucios.

Los 99 casos no equivalen a 99 desalojos forzosos

La estadística del CGPJ sobre lanzamientos incluye tanto ejecuciones forzosas como determinadas entregas voluntarias de la posesión y no se limita exclusivamente a viviendas, sino que puede afectar también a otros inmuebles.

Por este motivo, los 99 lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos registrados en Canarias durante el segundo trimestre no significan necesariamente 99 desalojos forzosos de hogares por impago.

El archipiélago cerró así el trimestre con una caída superior al 70% en los lanzamientos vinculados a arrendamientos, mientras los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron ligeramente respecto al año anterior.