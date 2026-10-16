Canarias y la ONU se alían para frenar la crisis de vivienda en las islas europeas

El Gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento a los territorios insulares de la Unión Europea para articular una respuesta conjunta frente a retos clave como la crisis de la vivienda y los impactos del cambio climático. Durante su participación en el ‘IV Forum sobre Liderazgo de las Islas de la Unión Europea’, organizado por la plataforma internacional Oileán, el viceconsejero del Gabinete del presidente, Octavio Caraballo, subrayó la necesidad de compartir conocimientos científicos y experiencias de gestión para abordar problemáticas que afectan directamente al bienestar ciudadano. Caraballo remarcó que las dificultades ligadas a la presión residencial, la transformación del territorio y la transición energética no son exclusivas del archipiélago, sino que existen en otras partes de Europa.

Las islas como espacio de innovación y el 'Islas Responsables Lab'

En su intervención, el representante canario recordó que la insularidad expone de forma acusada a los territorios a los efectos del cambio climático sobre las costas, los recursos hídricos y los ecosistemas. Sin embargo, defendió que esta especial vulnerabilidad convierte a las islas en escenarios idóneos para ensayar soluciones innovadoras. En este marco, destacó la creación de 'Islas Responsables Lab', una iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para abordar los grandes desafíos insulares con un enfoque colaborativo y centrado en la escucha de los ciudadanos. Asimismo, sostuvo que la condición de Región Ultraperiférica (RUP) debe proyectarse no solo desde las limitaciones de la distancia, sino desde su potencial como espacio de innovación territorial.

Alianza con ONU Hábitat sobre vivienda y gobernanza

En el ámbito residencial, Caraballo anunció que el Gobierno de Canarias liderará en breve un grupo de trabajo conjunto con ONU Hábitat dedicado a islas, sostenibilidad y vivienda. La iniciativa buscará analizar experiencias en otros territorios insulares e identificar herramientas concretas en materia de gobernanza, gestión del suelo e innovación social adaptables a contextos sometidos a alta presión. Con su presencia en este foro, la administración autonómica busca consolidar lazos y trasladar una visión conjunta de los territorios insulares a las entidades competentes para respaldar el desarrollo de soluciones sostenibles.