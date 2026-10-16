El Gobierno canario autoriza la gran batería de Iberdrola en Telde pero obliga a reubicarla

Iberdrola ha superado el principal escollo administrativo para levantar una de sus grandes instalaciones de almacenamiento energético en Gran Canaria, aunque tendrá que modificar los planos originales. El Gobierno autonómico ha emitido el informe de impacto ambiental favorable para el sistema de baterías proyectado en Marzagán, en el municipio de Telde, pero condiciona la obra a un cambio de parcela.

El motivo de esta rectificación forzosa se encuentra bajo el terreno elegido en primera instancia por la compañía. El emplazamiento original se proyectó sobre suelo agrícola en producción, lo que habría supuesto el desmantelamiento de una empresa hortícola en funcionamiento.

Un invernadero en activo

El Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural frenó la primera opción de la eléctrica al constatar que las instalaciones ocuparían un invernadero de hortalizas que hoy genera actividad económica. Aunque el vallado directo de la planta requería unos 4.000 metros cuadrados, la apertura de accesos sobre tierras de regadío y las servidumbres habrían terminado inutilizando más de 13.700 metros cuadrados de superficie agraria.

Para evitar que la transición energética se ejecute a costa de liquidar negocios del sector primario, la Dirección General de Calidad Ambiental ha impuesto la llamada Alternativa 3. Se trata de una parcela próxima que también tuvo uso agrario en el pasado, pero que permanece abandonada desde 1977, según confirman las fotografías aéreas de la Administración.

Los técnicos comprobaron sobre el terreno que este solar alternativo carece de los valores naturales que habían llevado a descartarlo en los despachos. Además de proteger la propiedad productiva colindante, el nuevo emplazamiento aleja los contenedores de los bloques de viviendas cercanos y deja solo una casa aislada en el entorno inmediato.

Casi 11 millones de inversión

El proyecto, promovido por la filial Iberdrola Renovables Canarias, forma parte de una ofensiva inversora de la compañía en las islas que supera los 82 millones de euros repartidos en tres plantas, dos de ellas en Telde. En el caso concreto de Marzagán, el presupuesto asciende a 10,89 millones de euros y cuenta con subvenciones de los fondos europeos Next Generation.

Tras una actualización técnica respecto al diseño de 2025, la instalación contará con nueve bloques de baterías de ion-litio refrigerados por líquido y dos estaciones de potencia. En total, tendrá capacidad para almacenar 42,17 MWh y descargar electricidad durante cuatro horas hacia la subestación de Marzagán.

El propósito de esta infraestructura pasa por dar estabilidad al sistema eléctrico insular, guardando los excedentes cuando sopla el viento o brilla el sol para inyectarlos a la red en las horas de mayor consumo.

Cuatro años de plazo

Al aceptar el traslado a los terrenos baldíos, Iberdrola se ahorra el trámite de la evaluación ambiental ordinaria, mucho más lenta y farragosa. No obstante, este documento supone solo el visto bueno ecológico y no la licencia definitiva de obra. La energética dispone ahora de un máximo de cuatro años para obtener la autorización final de construcción antes de que caduque el permiso administrativo.