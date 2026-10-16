El informe AROPE alerta del estancamiento de la pobreza en el 31,2% en Canarias

El XVI Informe AROPE, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, revela que la pobreza y el riesgo de exclusión social afectan al 31,2% de la población del Archipiélago, una cifra que frena cuatro años consecutivos de reducciones progresivas. La tasa canaria se sitúa 5,5 puntos por encima de la media estatal (25,7%), contabilizándose unas 182.000 personas que sobreviven con menos de 679 euros al mes. El vicepresidente de la Red en Canarias, Fernando Rodríguez, mostró su preocupación ante este estancamiento y advirtió de que las medidas aplicadas hasta la fecha podrían haber «marcado suelo», exigiendo un esfuerzo institucional renovado para cumplir con el objetivo de reducir la pobreza a la mitad en 2030.

La vulnerabilidad afecta de forma especialmente severa a la infancia y a colectivos estructuralmente desfavorecidos. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, 91.000 menores se encuentran en situación de pobreza (un 41,1% del total), si bien los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) elevan la cifra hasta los 141.000 niños y adolescentes. Asimismo, la incidencia alcanza al 63% de las personas desempleadas, al 37% de la población con discapacidad, al 21,7% de los residentes extracomunitarios y al 20,1% de los hogares monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres.

La vivienda y la precariedad laboral como motores de desigualdad

El acceso al inmueble residencial se consolida como el principal factor de sobreesfuerzo económico para las familias insulares. El gasto medio destinado al alquiler supera el 45% de los ingresos del hogar, muy por encima del umbral recomendado del 30%, alcanzando cotas de entre el 80% y el 90% en las zonas de mayor presión inmobiliaria. Además, unas 293.000 personas en las islas acumulan demoras en el pago de las cuotas del alquiler o la hipoteca. En materia de carencia material, el 49,8% de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 18,8% no puede mantener su vivienda a temperatura adecuada en invierno y el 9% no alcanza a consumir proteína cada dos días.

En el plano laboral, la baja intensidad en el empleo afecta al 11,6% de la población en edad de trabajar (frente al 8% nacional), situando en torno a 400.000 el número de personas en situación de pobreza laboral debido a la temporalidad, la parcialidad involuntaria y los bajos salarios. Esta dinámica acentúa la brecha económica regional, donde la renta media del 10% más rico multiplica por 8,6 la del 10% más pobre.

Eficiencia de las ayudas públicas y petición de un pacto regional

El informe subraya el papel amortiguador de las transferencias públicas tales como el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Canaria de Ciudadanía o las prestaciones por dependencia, sin las cuales la tasa de pobreza en el Archipiélago se dispararía hasta el 52,2%. No obstante, a pesar de que Canarias ocupa la quinta posición estatal en inversión de políticas sociales con 3.456 euros por habitante, se mantiene como la cuarta comunidad con mayor índice de pobreza.

Rodríguez atribuyó este desfase no a la escasez de dotación presupuestaria, sino a las barreras administrativas que impiden la cobertura total, destacando la brecha digital, la falta de información y la lentitud en el despliegue de las ayudas autonómicas y estatales. Por ello, desde la Red AROPE proponen la firma de un «gran pacto de lucha contra la pobreza» en Canarias que supere las disputas partidistas, mejore la coordinación entre administraciones y garantice una vivienda asequible e inserción laboral digna.