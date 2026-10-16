La falta de vivienda y el absentismo frenan la competitividad de las empresas en Canarias

Los empresarios y directivos del archipiélago reclaman un marco estable que permita planificar inversiones a largo plazo sin depender de los vaivenes de la política. La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) reunió este jueves en Las Palmas de Gran Canaria a su Consejo de Competitividad con un objetivo claro: trazar una hoja de ruta a diez años vista que convierta a las islas en un laboratorio de innovación turística y tecnológica.

La premisa de los directivos parte de aprovechar lo que ya funciona. En lugar de plantear modelos teóricos alejados de la realidad insular, proponen utilizar la tracción y la conectividad internacional del sector turístico para desarrollar tecnología propia, crear empleo de mayor valor añadido y exportar servicios avanzados al exterior.

En el encuentro, introducido por el director de APD en Canarias, Francisco Javier Torres, participaron firmas de peso en el tejido isleño como Grupo Félix Santiago Melián, Grupo Satocan, Grupo Lopesan, JTI y Canaragua. Todos coincidieron en la necesidad de fijar objetivos medibles que se mantengan intactos aunque cambien los inquilinos de las administraciones públicas.

Menos trabas y más vivienda

La apertura de la jornada corrió a cargo del vicepresidente autonómico y consejero de Economía, Manuel Domínguez. El titular de Economía reconoció ante el empresariado que el crecimiento pasa por reducir la burocracia, facilitar que las compañías ganen músculo y mejorar la formación. Domínguez apuntó también a un cuello de botella que ya lastra la contratación: sin oferta de vivienda disponible en el mercado, resulta inviable atraer profesionales de fuera al archipiélago.

En esa misma línea se pronunció el sector financiero. María Rafaela Gordo, directora territorial Sur de Abanca, recordó que las empresas isleñas necesitan ganar tamaño para competir, pero advirtió de que ese esfuerzo requiere un entorno institucional que elimine trabas administrativas y allane el camino a la inversión privada.

Un déficit de 7.000 profesionales TIC

El mercado laboral canario sufre un desajuste evidente entre lo que sale de las aulas y lo que demandan las compañías. Según las estimaciones del Consejo de Competitividad de la APD, a las empresas tecnológicas de las islas les faltan hoy unos 7.000 profesionales cualificados, un vacío que frena en seco su expansión.

Para corregir esta brecha, los directivos plantean alinear los planes formativos con las necesidades reales de la empresa y atajar el problema del absentismo laboral. Jesús Moreno, director territorial de Adecco, resumió el reto señalando que la competitividad no depende solo de tener recursos, sino de la agilidad y eficacia para transformarlos en resultados.

Fiscalidad orientada a la inversión

El documento de los empresarios, que se llevará al Congreso Nacional de Directivos en Madrid a finales de octubre, dedica un capítulo propio a las herramientas del Régimen Económico y Fiscal. Los participantes defienden la utilidad de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y de la Zona Especial Canaria (ZEC), pero piden afinar el tiro para que el capital se dirija hacia la inversión productiva en servicios digitales, logística avanzada y economía azul.

El diagnóstico se cierra con las infraestructuras básicas. El tejido productivo urge a planificar el agua como un activo estratégico y a acelerar la electrificación de los puertos y las energías renovables, pero manteniendo siempre la seguridad del suministro. Asimismo, los empresarios piden una voz única ante Madrid y Bruselas para que las exigencias medioambientales europeas no ignoren la realidad de producir en un territorio fragmentado y lejano.