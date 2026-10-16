La huelga médica registra un 9,19% de seguimiento en Canarias y un 18,41% en Gran Canaria

La huelga de médicos iniciada este viernes en Canarias ha registrado un seguimiento del 9,19% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

De los 7.595 efectivos convocados al paro, 3.854 estaban afectados por la convocatoria y 354 profesionales la secundaron durante la jornada, tanto en Atención Primaria como en la Hospitalaria.

Gran Canaria alcanza el 18,41%

El seguimiento presenta diferencias importantes entre las islas. Gran Canaria registró el porcentaje más elevado, con 262 profesionales en huelga de los 1.423 afectados, lo que supone un 18,41%.

En Tenerife secundaron el paro 80 de los 1.781 profesionales afectados, un 4,49%. En Lanzarote fueron seis de 212, el 2,83%, mientras que en Fuerteventura participaron tres de 266, un 1,13%.

En La Palma acudieron a la huelga dos de los 152 efectivos afectados, lo que representa un 1,32%. En La Gomera la secundó uno de los 20 profesionales, un 5%, mientras que en El Hierro no se registró ningún efectivo en huelga.

Una huelga indefinida tras no alcanzarse un acuerdo

El paro comenzó este viernes con carácter indefinido, convocado por el Sindicato Médico Canario y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias después de que las organizaciones y el SCS no alcanzaran un acuerdo. Entre las reclamaciones sindicales se encuentra disponer de una vía propia de negociación con la Administración autonómica.

Sanidad informó además de que durante la mañana había 1.487 efectivos en servicios mínimos y que la jornada había transcurrido sin incidencias destacables.