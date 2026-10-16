Manuel Domínguez abre la puerta a pactar con Vox en el Gobierno de Canarias

La política de bloques y vetos cruzados suele chocar tarde o temprano con la aritmética parlamentaria. En un territorio fragmentado como el Archipiélago, donde las mayorías absolutas son una anomalía histórica, atarse de manos antes de abrir las urnas resulta poco operativo. Consciente de esta realidad, el presidente del Partido Popular de Canarias y actual vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, ha optado por el pragmatismo al asegurar este viernes que su formación no traza líneas rojas de cara a las próximas citas electorales.

El líder de los populares isleños prefiere mantener abiertas todas las opciones para garantizar la gobernabilidad y la aplicación de sus políticas económicas y fiscales. «El Partido Popular no ha dicho de este agua no beberé», ha afirmado Domínguez durante una comparecencia en Tenerife. Su argumento apela directamente a la transparencia en el mercado electoral y al respeto por la decisión de los votantes. Para el dirigente conservador, resulta fundamental hablar claro a los ciudadanos antes de que depositen su papeleta, evitando así que cualquier alianza posterior a los comicios pueda interpretarse como un engaño o una traición a las expectativas generadas en campaña.

El precedente de la gestión municipal

El debate sobre las alianzas futuras cobra especial relevancia ante la incógnita de si será posible reeditar la actual fórmula de gobierno junto a Coalición Canaria en la próxima legislatura. El pacto que hoy sostiene al Ejecutivo autonómico, y que ha permitido iniciar cierta contención en la presión fiscal tras la etapa del Pacto de las Flores, depende de equilibrios parlamentarios que nadie da por asegurados a medio plazo.

Cuestionado sobre la disposición de su partido para alcanzar acuerdos con Vox en las instituciones canarias si los números con los nacionalistas no dieran la suma necesaria, Domínguez ha rehuido cualquier amago de cordón sanitario. De hecho, ha recordado que esa colaboración ya existe y funciona a pleno rendimiento en el ámbito local. En municipios relevantes del Archipiélago, como Granadilla de Abona, Arona o Teguise, ambas formaciones del espectro del centro-derecha ya comparten responsabilidades de gestión.

«El Partido Popular lo está haciendo en este momento y no tiene ningún tipo de problema en volver a hacerlo», ha puntualizado el presidente de los populares canarios. De este modo, el partido desactiva en las Islas la presión habitual de la izquierda mediática y política, que intenta condicionar la autonomía de pactos del centro-derecha mientras normaliza sus propias alianzas con formaciones de corte más radical.

Acuerdos de programa frente a los vetos

Lejos de plantear un cheque en blanco o una adhesión ideológica incondicional, la estrategia que dibuja Domínguez sitúa el foco en el contenido de las políticas públicas. El líder del PP en las Islas insiste en que cualquier entendimiento futuro no responderá a un mero reparto de sillones, sino a la coincidencia en las reformas que necesita la economía y la sociedad canaria. «Todo pivota sobre los acuerdos electorales programáticos que puedan existir y de lo que queramos para la ciudadanía», ha zanjado.

En la práctica, esta postura traslada la responsabilidad a la mesa de negociación: quien esté dispuesto a asumir una agenda centrada en el alivio fiscal a las familias, la simplificación administrativa y el respaldo al tejido productivo de las Islas tendrá margen para sentarse a hablar con el Partido Popular.

Estas declaraciones se han producido en el marco de la visita a Tenerife del portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper. Ambos dirigentes han compartido este viernes una agenda de trabajo en la isla, manteniendo diversos encuentros con colectivos y representantes de los sectores cultural y deportivo del Archipiélago para tomar el pulso a sus demandas e integrarlas en la hoja de ruta de la formación.