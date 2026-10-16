Rescatan con signos de ahogamiento a una anciana de 81 años en una playa de Tenerife

Una mujer de 81 años fue socorrida este viernes tras sufrir un percance en el mar mientras se encontraba en la playa de Las Vistas, ubicada en el término municipal de Adeje, al sur de Tenerife. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 12:33 horas, momento en el que la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió una llamada de auxilio comunicando que una bañista presentaba problemas de consideración y claros síntomas de asfixia por inmersión tras salir del agua.

A partir de la recepción del aviso, el centro coordinador activó de forma inmediata el protocolo de auxilio para movilizar los recursos necesarios hacia el punto del incidente. Al enclave acudió el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que procedió de urgencia a valorar a la afectada y a estabilizarla ante un cuadro clasificado como ahogamiento incompleto de pronóstico moderado.

Dada la situación de la paciente y la conveniencia de prestarle una asistencia facultativa más exhaustiva, los sanitarios dispusieron su evacuación en una ambulancia medicalizada. El vehículo de soporte vital avanzado trasladó a la anciana hasta las dependencias del Hospital Universitario Hospiten Sur, donde fue admitida para continuar con el tratamiento y su preceptivo seguimiento clínico.

La rápida actuación de los efectivos desplegados en la zona costera resultó fundamental para contener el episodio antes de formalizar el ingreso hospitalario de la víctima. Las autoridades de protección civil reiteran habitualmente la necesidad de extremar la precaución con las condiciones de las zonas de baño, especialmente en personas de avanzada edad, e instan a alertar sin demora al teléfono de emergencias 1-1-2 ante cualquier contratiempo en el mar.