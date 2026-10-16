Salvan la vida a un hombre que estaba colgado de una ventana a nueve pisos de altura en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha salvado la vida a un hombre que permanecía colgado de una ventana a nueve pisos de altura en Las Palmas de Gran Canaria, mientras estaba en una situación de extremo peligro y con riesgo inminente de caer al vacío.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 9 de octubre, cuando el cuerpo policial recibió un aviso alertando de que un hombre se encontraba suspendido en el exterior de una ventana de un edificio de la capital grancanaria.

El hombre permanecía agarrado a los barrotes de una ventana, con todo el cuerpo fuera del edificio y a una altura desde la que cualquier movimiento podía tener consecuencias fatales.

Durante el operativo policial de urgencia, los agentes subieron rápidamente por las escaleras del edificio y consiguieron acceder a una vivienda desde la que pudieron auxiliar al hombre, han informado este viernes en nota de prensa. En el rescate, los policías tuvieron que asomarse al exterior de una ventana y sujetarlo durante varios minutos para evitar que cayera al vacío.

Un rescate contrarreloj a nueve pisos de altura

Cada segundo era decisivo, por lo que los agentes entraron en el inmueble y subieron a la carrera por las escaleras para tratar de alcanzar al hombre. Tras localizar la planta en la que se encontraba, gracias a las indicaciones de varios vecinos, consiguieron acceder a una vivienda cuyo ocupante les abrió la puerta sin conocer inicialmente la gravedad de lo que estaba sucediendo.

Sin perder tiempo, se dirigieron hasta una de las habitaciones y, asomándose al exterior de la ventana, lograron alcanzar al hombre y sujetarlo con fuerza por la ropa, evitando que se precipitara al vacío.

En esos momentos de enorme tensión, el varón se encontraba en un estado de gran alteración emocional y se resistía a ser auxiliado, lo que dificultaba considerablemente las maniobras de rescate. Pese a ello, los policías no lo soltaron en ningún momento y mantuvieron el esfuerzo durante varios minutos, tratando de impedir que perdiera el apoyo y cayera desde aquella altura.

Finalmente, consiguieron elevarlo e introducirlo por la ventana hasta el interior de la vivienda, donde quedó fuera de peligro. Una vez a salvo, los policías permanecieron junto al hombre, que continuaba muy afectado emocionalmente, mientras solicitaban la presencia de los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, cuyo personal asistió al afectado en la propia vivienda antes de trasladarlo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención médica. También se desplazó una dotación de bomberos, aunque su intervención no llegó a ser necesaria al haberse completado el rescate.