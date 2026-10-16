Santa Cruz no tiene constancia de una denuncia por presunto acoso a una concejal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asegura que no consta ninguna denuncia por presunto acoso contra una concejal de la Corporación municipal. Así lo recoge la respuesta de la Concejalía de Recursos Humanos a una pregunta formulada por Juan Manuel Hermoso Antolín, concejal no adscrito, en el marco de la Comisión de Control de octubre.

La consulta hace referencia a una posible situación de acoso que habría afectado a una edil del Consistorio, identificada en las informaciones publicadas sobre el caso como la socialista Alana Chinea. En concreto, Hermoso preguntó a la responsable municipal de Recursos Humanos si tenía constancia de que se hubiera denunciado una situación de presunto acoso contra una concejal de la Corporación.

La contestación municipal señala que, según la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, no consta que se haya denunciado una situación de estas características.

La respuesta se limita a la información que obra en poder de este servicio municipal y no determina si los hechos denunciados públicamente ocurrieron o no, ni aclara qué recorrido pudo tener una eventual petición de amparo ante el PSOE.

La petición de amparo de Alana Chinea

Según la información publicada sobre el caso, Alana Chinea aseguró haber solicitado amparo a la dirección del PSOE ante una situación que consideraba de acoso laboral. La cuestión trascendió públicamente en mayo de 2026.

Las informaciones difundidas entonces señalaron que las direcciones regional e insular del PSOE negaron tener constancia de esa denuncia. El caso ha vuelto a situarse en el foco municipal tras la pregunta formulada por Hermoso, que pretende aclarar qué ocurrió con la petición de amparo y qué actuaciones se llevaron a cabo.

La petición de amparo ante el partido y la presentación de una denuncia formal ante los servicios municipales son procedimientos distintos. Por tanto, que Prevención de Riesgos Laborales no tenga constancia de una denuncia no permite determinar por sí solo si existió una petición ante otros órganos ni qué respuesta recibió.

El Ayuntamiento recuerda el procedimiento frente al acoso laboral

En su contestación, el Consistorio señala que dispone de mecanismos internos para garantizar un entorno laboral en el que se respete la dignidad personal y profesional de sus trabajadores y se proteja su integridad.

El documento añade que los interesados reciben información sobre el procedimiento de actuación frente al acoso laboral, que se inicia a partir de la presentación formal de una denuncia.

La respuesta de Recursos Humanos no detalla ninguna actuación específica relacionada con el caso de Chinea. Se limita a indicar que la Sección de Prevención de Riesgos Laborales no tiene constancia de una denuncia por presunto acoso contra una concejal de la Corporación municipal.