Segundo día de huelga en la recogida selectiva de residuos en Lanzarote

Este viernes sigue la huelga en la recogida selectiva de residuos en Lanzarote, un parón de los trabajadores y trabajadoras de Urbaser, la empresa adjudicataria del servicio de recogida selectiva de residuos en la isla, convocado ese movimiento por el sindicato Comisiones Obreras Canarias (CCOO).

Recordar que la huelga estaba prevista para el pasado martes 13 de octubre, pero arrancaba este jueves 15 de octubre en adelante, en una jornada completa de huelga indefinida legal para toda la plantilla del servicio de selectiva Lanzarote. Una de las razones para ese aplazamiento ha sido la falta de reuniones convocadas por Urbaser y el Cabildo Insular de la isla para atender a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, unos encuentros que no se han llevado a cabo hasta las últimas fechas.

Desde Libertad Digital Canarias hemos hablado con el Secretario General de la Unión Insular de Lanzarote de Comisiones Obreras Canarias, Alejandro Domínguez, para ofrecernos más información al respecto.

Domínguez, ha dejado claro que se ha tratado de un proceso de negociación de más de 22 meses, con el que los empleados y empleadas han querido mejorar su situación laboral, centrándose especialmente, en la petición de una subida salarial, reconocimiento del pago de las pagas extraordinarias, mejoras en asuntos sociales como la licencia retribuida y a su vez de asuntos propios, con la especialidad de petición de la jornada laboral con una turnicidad de lunes a viernes, ha enumerado el secretario general del sindicato. Añadiendo que en la negociación colectiva se reclamaba la aplicación del convenio que se encuentra firmado desde el pasado diciembre del 2024.

Domínguez ha destacado el "bloqueo" por parte de la patronal, momento en el que se han declinado unos "puntos de incumplimiento" de acuerdo con sus normas establecidas, por parte de la empresa Urbaser, lo que ha motivado a que se lleve a cabo la convocatoria a la huelga.

Por ello, la plantilla ha seguido adelante con su convocatoria después de dos reuniones realizadas en todo el proceso.

Denuncian que el Cabildo impone un servicio mínimo superando el 80%

Desde CCOO en la isla han denunciado que el Cabildo de Lanzarote ha impuesto un "servicio mínimo superando el 80%", lo que supone la "evidencia" de una "neutralización a todo efecto" el secundamiento de las personas trabajadoras en la huelga. Desde el sindicato critican que solamente "entre tres o cuatro personas" de la plantilla son las que están llevando a cabo la huelga.

"Unos servicios mínimos, pero no abusivos"

Domínguez ha dejado claro que van a llevar a cabo una denuncia a Inspección de Trabajo por la vulneración del derecho fundamental recogido en la Constitución Española. El sindicato ha considerado que es necesario "preservar y defender" los derechos de los empleados a poder realizar la huelga, pero instando al Cabildo Insular a mantener "unos servicios mínimos, no unos abusivos como han sido impuestos" por la corporación insular.

Desde el sindicato han concluido que tomarán las "medidas legales" de lo contencioso administrativo, así pidiendo unas "medidas cautelares para que se solvente esta conflictividad", con el fin de poder llevar a cabo la huelga con "un número razonable" y "visibilizar esas reivindicaciones laborales".