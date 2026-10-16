Tenerife activa el 22 de octubre un simulacro con ES-Alert ante un fenómeno volcánico

El Gobierno de Canarias llevará a cabo una nueva comprobación técnica de sus protocolos de aviso a la población mediante el mecanismo ES-Alert. La iniciativa, coordinada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas a través de la Dirección General de Emergencias, se desarrollará en el marco del simulacro ‘Volcanex Tenerife 2026’, unas maniobras organizadas por el Cabildo de Tenerife para medir la capacidad de respuesta y coordinación de los servicios públicos ante un eventual fenómeno volcánico.

A lo largo de la mañana, entre las 9.00 y las 14.00 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 emitirá un total de tres mensajes de prueba directos a los teléfonos móviles inteligentes. Las señales llegarán acompañadas de una vibración prolongada y un pitido sonoro de advertencia, incluso si el dispositivo se encuentra configurado en modo silencio, siempre que esté encendido y disponga de cobertura con su operador de telecomunicaciones.

El primero de los comunicados abarcará toda la geografía tinerfeña, con posible recepción residual en sectores de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, para notificar de forma simulada la activación del semáforo volcánico naranja, según los parámetros recogidos en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca). Las autoridades insisten en que el envío no supone riesgo real alguno, por lo que no requiere ningún tipo de confinamiento ni desplazamiento forzoso por parte de la población civil.

La segunda notificación acotará su radio a los términos municipales de Guía de Isora y Santiago del Teide para recrear una evacuación preventiva en las localidades de Chirche y Aripe. Posteriormente, una tercera comunicación certificará el cierre del ejercicio. Desde los servicios de socorro se recalca que los automovilistas que escuchen la señal acústica deben mantener la serenidad y detener el coche en una zona protegida antes de manipular la pantalla. Asimismo, se pide a los ciudadanos informar con antelación a los familiares de edad avanzada para prevenir sobresaltos innecesarios.

Para recibir estas notificaciones gubernamentales no resulta necesario instalar ninguna aplicación adicional, dado que el sistema opera de forma nativa en terminales actualizados a Android 11 o iOS 15.6. El protocolo ES-Alert ya ha sido empleado con éxito en incidentes reales anteriores, como los incendios forestales de Tenerife y La Palma, consolidándose como una herramienta logística crucial que fortalece la seguridad ciudadana sin alterar innecesariamente la vida cotidiana de los vecinos.