Tres entidades financieras respaldan la Hipoteca Joven de Canarias para la primera vivienda

El Gobierno de Canarias cerrará en un plazo de una o dos semanas los primeros acuerdos con el sector financiero para activar el programa Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda. Hasta la fecha, CaixaBank, Cajasiete y Cajamar han confirmado su disposición a participar en esta iniciativa, diseñada para facilitar el acceso al crédito a quienes buscan su primer inmueble en el archipiélago y cuentan con solvencia, pero carecen del ahorro previo suficiente.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, adelantó este calendario durante su intervención del jueves en la Comisión de Vivienda del Parlamento autonómico. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Vox, el titular del área detalló el estado de las negociaciones con la banca privada tras varios meses de trabajo técnico.

Gestión directa en las sucursales

El proceso administrativo comenzó el pasado 20 de julio con la aprobación del decreto regulador. Tras aquel paso en el Boletín Oficial, el Ejecutivo autonómico envió el borrador del convenio a todas las entidades bancarias que operan con oficinas en las islas. El objetivo del departamento que dirige Rodríguez pasa por sumar a más operadores financieros a lo largo de las próximas semanas para ampliar el abanico de opciones de los futuros compradores.

Uno de los aspectos centrales del programa reside en su operativa diaria. Cuando los convenios estén firmados y el sistema quede habilitado, los ciudadanos no tendrán que pasar por las ventanillas de la Administración autonómica.

Los interesados acudirán a las sucursales de los bancos adheridos para solicitar el préstamo y gestionar la documentación. Esta colaboración público-privada delega en las entidades el análisis de riesgo y la tramitación, lo que evita cuellos de botella burocráticos y agiliza los plazos de concesión para el comprador.

Hasta los 40 años y con fondo retornable

A pesar del nombre comercial del proyecto, la medida no se limita a los tramos de edad más bajos del mercado laboral. Rodríguez recordó en sede parlamentaria que el aval público abarca a residentes de hasta 40 años que deseen escriturar su primera propiedad. El decreto contempla además excepciones específicas en las que se elimina por completo el tope de edad para adaptarse a distintas realidades familiares y económicas de las islas.

En el plano presupuestario, el consejero aseguró que la partida asignada no frenará la demanda y mostró la disposición de la Consejería a ampliar los fondos si las solicitudes superan las previsiones iniciales.

El mecanismo financiero se articula a través de un fondo retornable. De este modo, el capital público que respalda la operación no se consume a fondo perdido, sino que las arcas autonómicas liberan y recuperan ese respaldo a medida que los propietarios amortizan las cuotas mensuales de sus hipotecas con el banco.

El cuello de botella de la oferta

Más allá de las facilidades crediticias que aporta este aval, el debate en el Parlamento dejó patente la raíz del problema inmobiliario en el archipiélago. El propio responsable de Vivienda admitió durante su comparecencia que esta herramienta financiera no resolverá por sí misma la crisis habitacional que atraviesa Canarias.

Inyectar liquidez o facilitar el crédito en un mercado rígido tiene un recorrido limitado si no se acompaña de reformas estructurales en el suelo. Rodríguez reconoció en la comisión que resulta imprescindible incrementar la oferta de inmuebles disponibles en el mercado de compraventa. Sin un aumento real del parque de viviendas y una reducción de las trabas para edificar, cualquier estímulo a la demanda choca con la escasez de pisos y la consiguiente tensión en los precios que sufren las islas.